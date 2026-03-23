Enzo Fernández insiste en que «no ha habido conversaciones» con el Real Madrid, pero sigue sin aclarar su futuro en el Chelsea

Los rumores sobre el posible fichaje de Fernández por el Real Madrid se intensifican a medida que la temporada del Chelsea se desmorona rápidamente. Desde que sustituyó a Enzo Maresca en enero, Liam Rosenior ha dirigido 19 partidos, convirtiéndose en el séptimo entrenador a las órdenes del cual ha jugado Fernández en solo tres años. Según se informa, esta inestabilidad en el banquillo ha dejado al centrocampista profundamente desilusionado. Además, una pésima racha de cuatro derrotas consecutivas ha ensombrecido gravemente el ambiente en Stamford Bridge. Entre las últimas derrotas abultadas se incluyen una humillante derrota por 5-2 a domicilio y una derrota por 3-0 en casa ante el París Saint-Germain, que culminó con su eliminación de la Liga de Campeones, antes de sufrir una derrota por 3-0 en la Premier League ante el Everton el fin de semana. Los Blues languidecen en sexta posición con 48 puntos, a seis puntos del Aston Villa, cuarto clasificado.