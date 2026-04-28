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Enzo Fernández fue visto en Madrid menos de un mes después de que el Chelsea lo sancionara por insinuar su traspaso
El centrocampista visita la capital española en medio de los rumores
El centrocampista del Chelsea ha sido fotografiado en Madrid menos de un mes después de desatar una tormenta mediática con sus comentarios sobre un posible fichaje por el Real Madrid. Fernández fue visto en la ciudad menos de 24 horas después de su heroica actuación en la victoria por 1-0 en la semifinal de la FA Cup contra el Leeds United, sin mostrarse afectado por las recientes tensiones en Stamford Bridge.
El jugador de 25 años asistió al Mutua Madrid Open y paseó por la ciudad con sus compañeros Cucurella y Pedro. El viaje se produce en un momento delicado para el internacional argentino, cuya abierta admiración por la capital española le ha enfrentado a la directiva del club.
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Últimas noticias sobre sanciones disciplinarias y rumores de traspasos
A principios de abril, el Chelsea sancionó a Fernández tras sus declaraciones sobre el Bernabéu: «Me gustaría vivir en Madrid; es una ciudad preciosa, me recuerda a Buenos Aires».
La directiva le impuso una suspensión de dos partidos: ante el Manchester City en la Premier League y frente al Port Vale en la FA Cup. Cumplida la sanción, el jugador viajó con permiso del cuerpo técnico a la ciudad que había elogiado, lo que reavivó las dudas sobre su futuro en el club londinense.
El éxito en el campo oculta los problemas fuera de él
A pesar de las críticas, Fernández sigue siendo indispensable en el campo. Fernández fue el héroe ante el Leeds: marcó de cabeza en el minuto 23 y fue nombrado mejor jugador del partido gracias a su actuación dominante. El entrenador interino del Chelsea, Calum McFarlane, elogió su fortaleza.
«Es un ganador: tiene muchísimo talento y garra», explicó McFarlane. «Es fundamental para este grupo; lo mejor de Enzo es que puede hacer un poco de todo, y cuando las cosas se ponen difíciles, se ve su espíritu de lucha».
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La atención se centra ahora en la final de la FA Cup
Tras clasificarse para la final de la FA Cup, el Chelsea necesita que Fernández esté en su mejor nivel para optar a un título en una temporada convulsa. El partido contra el Manchester City en Wembley se disputará el 16 de mayo.
Por ahora, la afición del Chelsea está dividida: sus aportes son decisivos, pero verle en Madrid tan pronto tras un problema disciplinario hace que muchos se pregunten dónde está realmente su corazón de cara a la temporada 2026-27.