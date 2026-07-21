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Enzo Fernández emite un emotivo comunicado tras la tarjeta roja recibida en la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial
La tarjeta roja sale cara
Argentina cayó 1-0 ante España en la prórroga en East Rutherford y perdió el título mundial. Ferran Torres marcó el gol decisivo tras la expulsión de Fernández en el descuento. El árbitro Slavko Vincic le mostró dos amarillas por protestar y por una entrada tardía a Pau Cubarsi. Al marcharse, el centrocampista hizo un gesto de disculpa a la afición argentina y, ya en el túnel, golpeó un micrófono con frustración.
Mensaje sincero a los seguidores
Un día después de la derrota, Fernández publicó un emotivo mensaje en Instagram para los seguidores argentinos que apoyaron al equipo durante el torneo: «Con el tiempo se entiende que hay algo más importante que un resultado. Durante años este grupo nos ha representado de la mejor manera. Nos enseñan que competir no es solo ganar, sino darlo todo por la camiseta y no rendirse nunca. Es un honor formar parte de este grupo que siempre ha demostrado su temple, que ha competido al más alto nivel y que ha defendido estos colores con orgullo, humildad y compromiso».
Orgullo a pesar del doloroso final
La estrella del Chelsea agradeció a los aficionados que siguieron al equipo de Lionel Scaloni durante el torneo y subrayó que su apoyo fue fundamental para la plantilla.
«Quiero dar las gracias a todos los aficionados argentinos», añadió. «Gracias por estar siempre ahí, por apoyarnos en cada partido, por vuestro cariño, vuestro apoyo incondicional y por hacernos sentir como en casa en cualquier parte del mundo».
Fernández concluyó: «Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera, y seguiré dándolo todo cada vez que tenga la oportunidad de defenderla».
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La FIFA investiga los caóticos acontecimientos posteriores
La FIFA investiga a Argentina por los incidentes tras la final, según Standard. Durante la celebración de España, Nahuel Molina se enfrentó a Rodri y Leandro Paredes golpeó a Eric García y a Gavi antes de derribar a este último. Así se añade un nuevo capítulo al decepcionante final de Argentina.
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