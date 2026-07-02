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Enzo Fernández busca salir del Chelsea, y su agente defiende sus comentarios sobre el Madrid
El agente revela los planes de salida del Chelsea.
Pastore confirmó que los agentes de Fernández estudian su salida del Chelsea. Durante un acto de la AFA en Miami, el exjugador del París Saint-Germain aclaró que aún no hay acuerdo con otro club. Fernández suena para varios equipos europeos, incluido el Real Madrid.
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Pastore se pronuncia sobre los rumores que le vinculan con el Real Madrid
Pastore insinuó que los representantes del internacional argentino se estaban preparando para un posible traspaso. Sin embargo, subrayó que aún no había nada definitivo.
«Él solo piensa en el Mundial y buscamos opciones para que deje el Chelsea, pero no hay nada concreto ni confirmado con ningún club», declaró Pastore, según recoge *Marca*.
Sobre los comentarios de Fernández acerca de Madrid, añadió: «Tiene muchos amigos allí, entre ellos Julián Álvarez; pasan todo su tiempo libre juntos. Yo también vivo en Madrid. Viajaba solo para verme y resolver temas de trabajo, pero, más allá de eso: ¿a quién no le gusta Madrid? Yo ni siquiera he jugado allí, solo vivo allí».
La forma de cara al Mundial sigue siendo la prioridad
A pesar de la incertidumbre sobre su futuro en el club, Pastore cree que Fernández está totalmente centrado en la campaña de Argentina en el Mundial.
Pastore declaró: «En estos momentos, el jugador está centrado en la selección. Está disputando un Mundial y están muy cerca de clasificarse para los octavos de final.
Lo está haciendo bien y está muy positivo; está cuajando un gran Mundial. En los dos primeros partidos ayudó al equipo a ganar con holgura. Enzo ha cambiado mucho de posición en los últimos años: ha jugado retrasado o como centrocampista que se incorpora al área. Con la selección parte desde atrás, pero acaba siendo el único mediocampista que llega al área y se acerca a Messi. Es un jugador muy versátil».
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Las negociaciones sobre los fichajes pueden esperar hasta después del Mundial
El objetivo inmediato de Fernández es el éxito de Argentina en el Mundial, así que los rumores sobre su traspaso quedarán en segundo plano hasta que termine el torneo. Después de sus compromisos internacionales, la atención volverá a su futuro en el club, y sus representantes siguen valorando opciones aunque aún no hay acuerdo.