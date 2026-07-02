Enzo Fernández busca salir del Chelsea, y su agente defiende sus comentarios sobre el Madrid

Pastore insinuó que los representantes del internacional argentino se estaban preparando para un posible traspaso. Sin embargo, subrayó que aún no había nada definitivo.

«Él solo piensa en el Mundial y buscamos opciones para que deje el Chelsea, pero no hay nada concreto ni confirmado con ningún club», declaró Pastore, según recoge *Marca*.

Sobre los comentarios de Fernández acerca de Madrid, añadió: «Tiene muchos amigos allí, entre ellos Julián Álvarez; pasan todo su tiempo libre juntos. Yo también vivo en Madrid. Viajaba solo para verme y resolver temas de trabajo, pero, más allá de eso: ¿a quién no le gusta Madrid? Yo ni siquiera he jugado allí, solo vivo allí».