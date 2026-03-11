¿Enzo Fernández al PSG? La estrella del Chelsea podría forzar una salida sorpresa si el Chelsea no consigue clasificarse para la Liga de Campeones

Según el medio francés L'Équipe, Fernández se ha convertido en un objetivo a largo plazo para el PSG. El actual campeón de Europa está persiguiendo activamente al jugador de 25 años, intuyendo una posible oportunidad si el Chelsea se queda fuera de la competición europea de élite. El argentino llegó procedente del Benfica en enero de 2023 por la asombrosa cifra de 121 millones de euros y, aunque su contrato dura hasta junio de 2032, el gigante francés tiene el poderío financiero necesario para poner a prueba la determinación del Chelsea.

La amenaza de una salida inesperada está muy ligada al éxito nacional. Tras 29 jornadas, los Blues ocupan el quinto puesto de la Premier League con 48 puntos, empatados con el Liverpool, sexto clasificado. Lo más importante es que siguen a solo tres puntos del Aston Villa y del Manchester United en la lucha por los cuatro primeros puestos. Perder la plaza en la competición de la próxima temporada supondría un duro golpe financiero para los Blues, teniendo en cuenta sus hábitos de gasto en los últimos años, lo que podría obligarles a dejar marchar al argentino si llega una oferta adecuada.