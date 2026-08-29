Enzo Fernández acuerda sus condiciones con el Manchester City mientras el Chelsea prepara un sorprendente traspaso en la Premier League

Según Fabrizio Romano, Fernandez está cerca de completar un fichaje bomba por el City después de haber acordado supuestamente sus términos personales con el club. El esperado traspaso depende ahora de un acuerdo económico formal entre ambos equipos rivales.

A pesar del acuerdo verbal por parte del jugador, todavía no se han producido negociaciones concretas entre clubes. Con el cierre del mercado acercándose rápidamente, City y Chelsea tendrán que abrir conversaciones pronto para cerrar la operación y poner fin a este largo culebrón.