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Enzo Fernández acuerda sus condiciones con el Manchester City mientras el Chelsea prepara un sorprendente traspaso en la Premier League
Fernández acepta su fichaje por el Manchester City
Según Fabrizio Romano, Fernandez está cerca de completar un fichaje bomba por el City después de haber acordado supuestamente sus términos personales con el club. El esperado traspaso depende ahora de un acuerdo económico formal entre ambos equipos rivales.
A pesar del acuerdo verbal por parte del jugador, todavía no se han producido negociaciones concretas entre clubes. Con el cierre del mercado acercándose rápidamente, City y Chelsea tendrán que abrir conversaciones pronto para cerrar la operación y poner fin a este largo culebrón.
Romano revela los detalles del traspaso
Romano confirmó este importante avance y señaló que el City se está preparando para formalizar su interés. A partir de ahí, corresponderá al Chelsea determinar cuáles son sus exigencias económicas exactas por el centrocampista.
«Enzo Fernandez tiene un acuerdo verbal con el Manchester City sobre las condiciones personales», publicó Romano en X. «La operación depende de una decisión entre clubes, ya que el #MCFC aún no ha enviado una oferta oficial, pero pronto habrá contactos; la decisión sobre el precio depende del Chelsea. Enzo podría volver a estar fuera este fin de semana».
Alonso prescinde del centrocampista apartado
El futuro de Fernandez en el Chelsea parece cada vez más sombrío desde el inicio de la nueva campaña. El técnico Xabi Alonso no le incluyó en la convocatoria para la victoria en la Carabao Cup sobre el Luton Town.
Mientras tanto, el City ha estado renovando activamente sus opciones en el centro del campo. Este verano ya se ha asegurado los prometedores fichajes de Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, con la intención de reconstruirse tras la perjudicial salida de Rodri y Bernardo Silva. La reciente marcha de Nico Gonzalez al Newcastle United ha puesto aún más de relieve la necesidad del Manchester City de contar con profundidad de primer nivel en el centro del campo.
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Maresca se enfrenta a un quebradero de cabeza táctico
Si Fernandez acaba cerrando su llegada al Etihad, eso supondrá un fascinante desafío táctico para Enzo Maresca. Encajar a Fernandez, Anderson y Bouaddi en un once inicial cohesionado pondrá seriamente a prueba la perspicacia táctica del técnico en el centro del campo.
De vuelta en Londres, los aficionados del Chelsea seguirán la situación con nerviosismo a medida que se acerca el cierre del mercado. Autorizar la salida de Fernandez deja al Chelsea con un agujero evidente en el centro del campo, lo que da a la cúpula muy poco tiempo para rastrear el mercado y asegurarse un sustituto de primer nivel.
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