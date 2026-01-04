Getty Images Sport
'¡Envíanos un fax!' - Cesc Fàbregas es trolleado sin piedad por Alessandro Nesta tras sus quejas tácticas en el Como
Fábregas se gana una brillante reputación como entrenador
Tras guiar al Como a la permanencia en la Serie A la temporada pasada, Cesc Fàbregas ha dado un paso más en el presente curso y tiene al equipo peleando por puestos europeos. Actualmente marchan sextos en la clasificación y se han distinguido por practicar un fútbol vistoso y ambicioso. En el último año, el técnico español ha sido vinculado con clubes de la talla del Chelsea, el AC Milan y el Inter, aunque por ahora sigue firme en el banquillo del Como.
De hecho, su excompañero en la selección española, Pepe Reina —quien militó en el Como la temporada pasada— no ha escatimado elogios hacia la trayectoria del entrenador de 38 años, a la que calificó como “de altísimo nivel”.
En declaraciones realizadas en septiembre, Reina afirmó: “Es un entrenador muy completo, con un conocimiento profundo del fútbol y una curiosidad poco común. Ve una enorme cantidad de partidos para buscar constantemente nuevas ideas. Es muy profesional, apasionado, y cuenta con un cuerpo técnico altamente capacitado.”
Nesta apunta a Fàbregas
Durante su etapa en el Como, Fàbregas se ha ganado, según se comenta, cierta fama de protestar con frecuencia cuando las cosas no salen como él espera, además de mostrar su rechazo hacia determinados estilos de juego. De acuerdo con Alessandro Nesta, exentrenador del Monza, el excentrocampista del Arsenal llegó incluso a lanzar críticas directas a sus planteamientos tácticos cuando ambos se enfrentaron la temporada pasada.
En declaraciones a DAZN, Nesta recordó aquel episodio con ironía: “Hay muchas formas de entender el fútbol y, al final, el que gana es el que tiene razón; luego puede gustarte o no. El entrenador del AC Milan, Massimiliano Allegri, ha ganado mucho. Hoy está Fàbregas, que propone un fútbol bonito. El año pasado, después de empatar contra mi Monza, se quejó. Se me acercó tras el partido y nos criticó por defender hombre a hombre. Hace años le molestaba que los italianos jugaran al catenaccio. Siempre hay algo.”
El exdefensa italiano cerró con un comentario cargado de sarcasmo: “Quizá la mejor solución sea que nos mande un fax a todos los entrenadores italianos después de sus clases en la universidad y nos explique cómo se supone que debemos jugar al fútbol, para que por fin quede satisfecho.”
El valor de Fàbregas en aumento
Pese a ser todavía un técnico relativamente novel, Fàbregas ya comienza a labrarse un nombre en los banquillos, respaldado por la brillante trayectoria que tuvo como futbolista tanto a nivel de clubes como de selección. De hecho, cuando fue consultado sobre los rumores que lo vinculaban con el Milan, respondió con una sonrisa, pero dejó claro que se siente a gusto en Como.
En mayo pasado, el exinternacional español fue tajante: “Los periodistas siempre saben mucho más que yo. Estoy muy tranquilo y, como repetí la semana pasada, no puedo decir nada porque no ha pasado nada. Mientras tanto, sigo trabajando con la misma energía y la misma ilusión de siempre. No hay nada nuevo y, si hubiera alguna novedad, te lo diría de inmediato. Pero ahora mismo, no hay nada.”
¿Qué sigue para Fàbregas?
El Como de Fàbregas volverá a la acción en la Serie A este martes, cuando se mida al Pisa, colista de la competición. El conjunto lombardo se encuentra a solo tres puntos del cuarto lugar, actualmente en manos de la Juventus, y además tiene un partido pendiente. Si los resultados le acompañan, Como podría incluso superar a la Roma y a la propia Juve para escalar hasta la cuarta posición a lo largo de la semana.
