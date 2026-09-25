La leyenda del Manchester United Ferdinand tardó muy poco en reaccionar al veredicto histórico, mientras antiguas estrellas de la Premier League se pronunciaban después de que el Manchester City fuera declarado culpable de todos menos uno de los 115 cargos por mala conducta financieraRio Ferdinand y Jose Enrique quieren que se concedan títulos de la Premier League al Manchester United y al Liverpool después de que el Manchester City fuera declarado culpable de infracciones financieras.

A través de la red social X, Ferdinand dejó claro lo que piensa sobre la posible redistribución de títulos, después de haber desempeñado un papel clave cuando el United terminó subcampeón por detrás del City en el dramático desenlace de la temporada 2011-12 de la Premier League. El ya retirado defensa expresó su deseo de ver aumentado su palmarés tras la resolución oficial sobre la conducta financiera del City durante aquella época y escribió: «Otra medalla de la Premier League para añadir al vitrina».







