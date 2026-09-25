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«¡Enviadme la medalla!»: Rio Ferdinand y Jose Enrique exigen que Manchester United y Liverpool reciban títulos de la Premier League tras el veredicto sobre el Manchester City
Ferdinand pide una actualización del palmarés
La leyenda del Manchester United Ferdinand tardó muy poco en reaccionar al veredicto histórico, mientras antiguas estrellas de la Premier League se pronunciaban después de que el Manchester City fuera declarado culpable de todos menos uno de los 115 cargos por mala conducta financieraRio Ferdinand y Jose Enrique quieren que se concedan títulos de la Premier League al Manchester United y al Liverpool después de que el Manchester City fuera declarado culpable de infracciones financieras.
A través de la red social X, Ferdinand dejó claro lo que piensa sobre la posible redistribución de títulos, después de haber desempeñado un papel clave cuando el United terminó subcampeón por detrás del City en el dramático desenlace de la temporada 2011-12 de la Premier League. El ya retirado defensa expresó su deseo de ver aumentado su palmarés tras la resolución oficial sobre la conducta financiera del City durante aquella época y escribió: «Otra medalla de la Premier League para añadir al vitrina».
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Enrique se suma a las peticiones de justicia
Ese sentimiento también se comparte en Merseyside, donde el exlateral izquierdo del Liverpool Jose Enrique también ha expresado su exigencia de honores retroactivos. Enrique fue una figura importante de los Reds durante la temporada 2013-14, una campaña que sigue grabada en la memoria de los aficionados por lo cerca que se quedó el equipo de Brendan Rodgers. El Liverpool terminó a solo dos puntos del Manchester City aquel año, después de un dramático derrumbe en el tramo final de la temporada que incluyó la infame derrota ante el Chelsea en Anfield.
Enrique acudió a las redes sociales para compartir su entusiasmo, publicando un mensaje junto a una imagen manipulada en la que aparece puliendo el trofeo de la Premier League. El español, que pasó cinco años en el club, no ocultó sus expectativas respecto a las autoridades de la liga. Enrique publicó: "¡¡¡Ya está aquí!!! Gracias, Premier League, y mandadme la medalla pronto también".
Se ciernen sanciones sin precedentes sobre el City
Mientras las peticiones de títulos retroactivos ganan fuerza por parte de exjugadores y aficionados rivales, la Premier League aún no ha anunciado ninguna sanción formal tras el veredicto de culpabilidad. Sin embargo, se informa de que los posibles castigos van desde fuertes multas hasta importantes deducciones de puntos o incluso el descenso.
El Manchester City ya ha emitido un comunicado mientras estudia sus opciones legales, incluida una posible impugnación del veredicto.
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El Manchester City brilla en el campo pese al drama fuera de él
Sobre el terreno de juego, el City lidera actualmente la Premier League 2026-27 con un pleno de cinco victorias en cinco partidos, mientras que el Liverpool es sexto con dos triunfos y el United ocupa la 12.ª plaza tras haber logrado solo una victoria.
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