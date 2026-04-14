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MLS Managers on the Hot Seat (4.14.2026)GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Entrenadores de la MLS en la cuerda floja: ¿Se le ha acabado el tiempo a Bradley Carnell? ¿Podría el Sporting Kansas City optar por un cambio?

FEATURES
Philadelphia Union
Sporting Kansas City
Austin FC
B. Carnell
R. Wicky
Major League Soccer

Dos clubes de la MLS han despedido a sus entrenadores tras apenas dos meses de temporada, y es probable que otros técnicos sigan el mismo camino en las próximas semanas.

Ya son tres los entrenadores de la MLS destituidos. El Orlando City abrió la lista al despedir a Óscar Pareja. Luego fue Marco Donadel, del Montreal, con solo una victoria en el arranque. Javier Mascherano, sorpresivamente, fue el tercero, aunque, según se informa, renunció.

¿Quién podría ser el siguiente? Algunos banquillos parecen seguros: pese a la mala racha del San Diego FC, el club confía en el estilo de Mikey Varas. Phil Neville parece a salvo tras vencer al LAFC. Sin embargo, otros podrían estar en riesgo: es un milagro que Bradley Carnell siga en Philadelphia Union, Sporting Kansas City podría despedir pronto a Raphael Wicky y Greg Vanney también nota el calor.

Los despidos de entrenadores suelen ser injustos e innecesarios, pero en ocasiones están justificados. GOAL analiza los banquillos de la MLS que podrían estar en peligro...

  • Bradley CarnellGetty

    Bradley Carnell, Philadelphia Union

    Carnell ha sido criticado por no darle libertad a Cavan Sullivan, pero ese no es su único error este año. Seamos sinceros: el Filadelfia es un desastre de arriba a abajo. Se deshicieron de varios de sus mejores jugadores y nunca los reemplazaron. Los escándalos fuera del campo y una investigación en curso de la MLS han consumido a su directiva. Ahora mismo, no hay mucho que destacar positivamente del Union.

    Aunque Carnell no es el único culpable, su gestión como entrenador no ha ayudado: el Union ha ganado solo uno de sus siete partidos y es el segundo equipo que menos goles marca. La victoria ante Montreal le dio un respiro, pero parece que una nueva derrota podría costarle el puesto.

    • Anuncios
  • Raphael WickyGetty

    Raphael Wicky, Sporting KC

    Al inicio de la temporada, el ambiente en Sporting KC era positivo. La contratación de David Lee como director deportivo generó confianza, pues había realizado un gran trabajo con el NYCFC. Aunque Wicky, el entrenador, no conocía la MLS, su experiencia previa sugería que podría armar un equipo sólido.

    Sin embargo, sobre el campo no se ha notado. El Sporting KC sigue pareciendo un proyecto sin identidad clara y Wicky no ha mostrado el nivel necesario. La plantilla es débil y falta experiencia, pero él tampoco logra imponer un estilo. Quizá sea hora de un cambio.

  • Yoann Damet St. Louis CITYGetty

    Yoann Damet, St. Louis CITY

    La buena noticia para Damet es que St. Louis defiende bien: nueve goles encajados en siete partidos, cifra media en la MLS. Además, ya enfrentó a San Diego, LAFC y Seattle, lo que justifica el balance.

    El problema es que solo han marcado seis goles, tres de ellos en un mismo partido. No tienen un nueve fiable: Marcel Hartel crea peligro, pero no es un goleador nato, y Simon Becher aún no ha convencido como punta. Damet puede quejarse, pero también debe aportar soluciones.

  • Nico Estevez Austin FCGetty

    Nico Estévez, Austin FC

    Sería muy injusto. El Austin superó las expectativas el año pasado y, pese a la lesión de su delantero estrella, Estevez los llevó a una clasificación respetable para los playoffs. Ese mérito debería bastar para afrontar una mala racha. Ahora suman cinco partidos sin ganar y les cuesta crear en ataque, pero hay razones para creer que mejorarán. Varios jugadores clave vuelven de sus lesiones, así que su puesto está en duda, pero no corre peligro real.

  • Seattle Sounders FC v LA GalaxyGetty Images Sport

    Greg Vanney, LA Galaxy

    Vanney se ha beneficiado de los últimos resultados. La victoria 2-1 en Austin mejoró las perspectivas, pero el equipo sigue siendo mediocre. Los aficionados culpan a la lesión de Riqui Puig, que se operó por segunda vez la misma rodilla tras romperse el ligamento cruzado en los playoffs de 2024. Quizá este equipo deba aprender a funcionar sin su estrella española. Quizá Puig se haya ido para siempre.

    El entrenador, en su favor, nunca ha usado su ausencia como excusa y siempre ha trabajado con lo que tiene. A cambio, la directiva le ha dado varios talentos esta pretemporada, pero aún no ha logrado sacarles partido. Mientras el equipo se mantenga cerca de los playoffs, Vanney conservará su puesto; sin embargo, una mala racha podría ponerlo en entredicho.