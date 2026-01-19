'Simplemente no tengo ni idea' - El entrenador del Liverpool, Arne Slot, habla sobre la salida de Xabi Alonso del Real Madrid mientras el despido de la leyenda de los Reds aumenta la presión en Anfield

Sin embargo, no está convencido de que la presencia de directores deportivos sea responsable de una avalancha de despidos sorprendentes. Ha dicho a los periodistas: “¿Es un cambio en comparación con hace tres, cuatro, cinco, seis años? Realmente no lo sé, solo puedo hablar por mí mismo. He trabajado durante tres años en mi primer club, debería haber trabajado cuatro años en mi segundo club, trabajé tres años en mi tercer club y ahora aquí por año y medio.

“Los clubes que mencionas (Chelsea, Manchester United y Real Madrid), sabemos con uno de esos clubes qué tipo de historia tienen. Así que no sé si ha cambiado.

“Veo a algunos entrenadores trabajar mucho tiempo en un club y uno de nuestros rivales tiene un entrenador [en Pep Guardiola] que ha estado trabajando durante mucho tiempo. Mikel Arteta ha estado trabajando durante mucho tiempo en el Arsenal.

“Creo que siempre habrá ejemplos de entrenadores que trabajan mucho tiempo en un club y clubes donde los entrenadores no trabajan mucho tiempo. ¿Pero Carlo Ancelotti estuvo mucho tiempo en el Real Madrid?

“No tengo ni idea [si es por el modelo de director deportivo]. Simplemente no tengo ni idea de si eso tiene algo que ver. Podría ser, pero me sorprendes con esta pregunta. No he pensado en eso.”

