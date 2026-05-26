Entrenador del Año de la Premier League: Clasificación de todos los entrenadores de la temporada 2025-26, desde Andoni Iraola y Mikel Arteta hasta Igor Tudor y Ange Postecoglou

La pasada temporada hubo gran rotación de entrenadores: 11 fueron destituidos. El Nottingham Forest cambió de técnico cuatro veces, y el Tottenham y el Chelsea lo hicieron en dos ocasiones.

Este verano habrá más movimientos: Pep Guardiola, Andoni Iraola y Oliver Glasner ya anunciaron su salida, y Marco Silva termina contrato en el Fulham.

Antes de mirar al futuro, el equipo de GOAL repasa la temporada y clasifica a todos los técnicos —titulares o interinos— que dirigieron al menos cinco partidos en la Premier League 2025-26 para elegir a nuestro Entrenador del Año.