Entre Roma y Holanda, ¿quién es el verdadero Malen? De su dominio en la Serie A a sus cero goles en el Mundial: las razones de su rendimiento

El gran protagonista de la segunda parte de la temporada de la Serie A: motor de laRoma en su camino hacia la Liga de Campeones, ídolo de la afición capitalina y de los fantallenadores que lo ficharon en enero, y el delantero ideal para el estilo de Gian Piero Gasperini.

Se esperaba que los focos de este Mundial se centraran más en sus jugadas, calidad y goles, pero no ha destacado en los dos primeros partidos de laselección holandesa de Koeman.

Koeman lo puso de titular en los dos partidos, pero lo reemplazó antes del final en ambos, incluso hoy contra Suecia al descanso.

La pregunta es inevitable: ¿cuál es el verdadero Malen y qué falla en el Mundial?