«Entre los principales favoritos»: el director del Bayer Leverkusen da su veredicto sobre el Arsenal antes del partido de octavos de final de la Liga de Campeones

El director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha afirmado que los Gunners se encuentran entre los «grandes favoritos» para ganar la competición después de que ambos equipos quedaran emparejados en los octavos de final.

«Estoy encantado con el sorteo. Desde el punto de vista deportivo, ambos son obviamente rivales de primer nivel, pero, en primer lugar, nos enfrentamos a dos de nuestros antiguos jugadores, Kai Havertz y Piero Hincapie, y, en segundo lugar, jugamos a nivel internacional. Eso es por lo que se compite en la Champions League.

«Ellos [el Arsenal] tienen una plantilla muy buena, con mucha calidad física y técnica, muy bien coordinada y organizada.

De hecho, han mejorado un poco su estilo de juego cada temporada en los últimos años, por lo que se encuentran entre los principales favoritos de la Champions League, pero también de la Premier League.

Son un rival de primer nivel, pero también es divertido competir contra jugadores así».