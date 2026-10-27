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Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Traducido por

Entre la selección de Arabia Saudí y Al Hilal: ¿cómo se convirtieron los sueños de Mohammed Al Owais en pesadillas?

FEATURES
M. Al Owais
Arabia Saudí
Al-Shamal vs Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Liga de Campeones
Arabia Saudí
Catar

El guardameta internacional sufre

Las titularidades se han convertido en pesadillas que persiguen al guardameta internacional Mohammed Al-Owais con su equipo, el Al-Hilal, pese a que parecen sueños color de rosa y felices con la selección de Arabia Saudí.

El Al-Hilal saudí visitó este martes al Al-Shamal catarí en el estadio Al-Bayt, en Al-Khor, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Asia Élite.

  • La pesadilla del Al-Hilal

    En el minuto ocho del partido, Wesley Said abrió el marcador para el conjunto catarí, tras un disparo raso y potente con su pierna izquierda desde dentro del área.

    En el minuto 48 del encuentro, Riyad Mahrez fabricó el segundo gol del Al-Shamal, después de enviar un centro raso que su compatriota Baghdad Bounedjah desvió hacia el fondo de la portería del guardameta Mohammed Al-Owais.

    Y la cosa no quedó ahí, ya que la estrella argelina colgó un balón de centro desde un tiro libre, que llegó a la cabeza del centrocampista tunecino Mohamed Ali Ben Romdhane, quien la mandó a la red del Al-Hilal en el minuto 54.

    El gol fue el quinto que encajó Al-Owais en los tres partidos que ha disputado con el Al-Hilal desde el comienzo de la presente temporada.

    El guardameta saudí solo logró mantener su portería a cero en una ocasión, durante la victoria por 2-0 ante el Al-Raed, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, el pasado mes de agosto.

    Después de eso, Al-Owais fue titular en el partido ante el Neom, en la sexta jornada de la Liga Roshn saudí, en el que recibió dos goles que le costaron al "Líder" su primera derrota en la presente temporada.

  • El milagro saudí

    Lo curioso es que esto llega en un momento en el que Al-Owais brilla a nivel internacional con la selección de Arabia Saudí.

    El guardameta saudí mantuvo su portería a cero en los últimos 6 partidos que disputó con Arabia Saudí, comenzando por el encuentro ante Cabo Verde, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

    La portería de Al-Owais también permaneció imbatida durante los cinco partidos que disputó con la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", que concluyó con la consagración de Arabia Saudí como campeona.

    Gracias a esas actuaciones, Mohamed Al-Owais recibió el premio al mejor portero del torneo del Golfo.

  • Los sueños de Al Ain se convirtieron en pesadilla

    Al-Owais regresó al Al-Hilal durante el pasado mercado de fichajes de verano, tras una única temporada lejos del club, cargado de muchos sueños después de su destacada actuación en el Mundial 2026.

    El mayor sueño de Al-Owais era mantener el nivel que había comenzado a mostrar con Arabia Saudí en el Mundial al regresar al "Líder", con la esperanza de recuperar su puesto en el once titular, a costa del marroquí Yassine Bounou.

    Sin embargo, Al-Owais se encontró como suplente del portero marroquí desde el inicio de la temporada, y solo ha disputado 3 partidos, en los que únicamente en uno mantuvo la portería a cero, lo que hace que sus sueños sean difíciles de alcanzar.

    Y ahora, Al-Owais quizás se encuentre como suplente en el Al-Hilal durante lo que resta de temporada, lo que hace que su continuidad en la selección saudí y la conservación de su puesto como titular sean aún más difíciles.

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