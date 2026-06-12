Pese a ser eliminada en la fase de grupos tras perder con Polonia y México, la “Selección Verde” mantiene viva esa victoria histórica en la memoria saudí, que sueña con revivirla en el Mundial 2026.

Ahora, en el Grupo H, se medirá a España, Uruguay y Cabo Verde, debutando el martes ante la selección charrúa.

Aunque Uruguay es un rival duro, el sueño saudí se centra en vencer a España, actual campeona de Europa y favorita para el Mundial, según la red de estadísticas «Opta».

Si Argentina tenía a Messi, el jugador con más Balones de Oro, España cuenta ahora con el subcampeón de la última edición, Lamine Yamal, por lo que ganarles sería igualmente histórico.