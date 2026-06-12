Arabia Saudí sorprendió en el Mundial 2022 de Catar al vencer 2-1 a Argentina, entonces campeona de Sudamérica y futura campeona del mundo, tras ir perdiendo 1-0.
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Entre la realidad y la fantasía... ¿Repetirá Arabia Saudí el milagro de Argentina ante España?
El milagro de Argentina... y el sueño de España
Pese a ser eliminada en la fase de grupos tras perder con Polonia y México, la “Selección Verde” mantiene viva esa victoria histórica en la memoria saudí, que sueña con revivirla en el Mundial 2026.
Ahora, en el Grupo H, se medirá a España, Uruguay y Cabo Verde, debutando el martes ante la selección charrúa.
Aunque Uruguay es un rival duro, el sueño saudí se centra en vencer a España, actual campeona de Europa y favorita para el Mundial, según la red de estadísticas «Opta».
Si Argentina tenía a Messi, el jugador con más Balones de Oro, España cuenta ahora con el subcampeón de la última edición, Lamine Yamal, por lo que ganarles sería igualmente histórico.
Nudo árabe
La afición saudí confía en repetir el milagro ante España, alentada por los recientes empates de «La Roja» contra selecciones árabes.
En marzo empató 0-0 con Egipto y en junio 1-1 con Irak.
Es cierto que España alineó un equipo con muchos cambios ante Irak, pero el empate demuestra que un tropiezo es posible.
Retirada saudí
Sin embargo, el retroceso no afecta solo a España: la selección saudí también ha caído en sus resultados desde principios de este año, con una única victoria.
Ese único triunfo fue ante Puerto Rico, 95 puestos por debajo en el ranking, por lo que se esperaba por la diferencia de nivel.
En sus últimos seis partidos ha perdido cuatro (ante Jordania, Egipto, Serbia y Venezuela) y ha empatado uno con Senegal.
Estos resultados reducen las opciones de que Arabia Saudí sorprenda a España y convierten la victoria en un sueño lejano.
Un nuevo dispositivo técnico
La afición saudí recupera la esperanza tras la destitución del seleccionador francés Hervé Renard, muy criticado en sus últimos meses.
El nuevo técnico, el griego Giorgos Donis, ya ganó el apoyo de la afición al modificar el estilo ofensivo, punto débil del equipo con Renard.
La afición confía en que el nuevo cuerpo técnico ilusione a los jugadores y saque lo mejor de ellos en el Mundial, sobre todo ante España.
No obstante, la llegada de un nuevo cuerpo técnico puede generar inestabilidad, pues el estilo de Donis difiere del que imponía Renard.
Además, asumió el cargo menos de dos meses antes del Mundial y solo disputó tres amistosos, por lo que su impacto técnico sobre los jugadores podría ser limitado.
Una maldición histórica
La realidad y la historia desafían el sueño de Arabia Saudí de sorprender a España.
En 19 partidos mundialistas, Arabia Saudí ha sumado 4 victorias, 2 empates y 13 derrotas.
De esos cuatro triunfos, solo uno fue ante un rival europeo: 1-0 a Bélgica en el Mundial de 1994; frente a diez derrotas, incluida la 1-0 contra España en 2006.
Fuera del Mundial, Arabia Saudí tampoco ha ganado ni empatado en sus tres duelos anteriores con España.
Fuera del Mundial, España también ganó 3-2 en un amistoso en 2010 y 5-0 en 2012.
Esta maldición complica las opciones de Arabia Saudí, que deberá superar múltiples obstáculos reales e históricos para lograr una nueva sorpresa mundialista ante España.