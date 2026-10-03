La clasificación para la final no fue fruto de la casualidad, sino el resultado de un trabajo incansable realizado por Donis desde que llegó al banquillo de la selección de Arabia Saudí, apenas unos dos meses antes del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El entrenador griego trabajó para cambiar por completo la fisonomía de la selección saudí, especialmente en lo relativo a la identidad, en cuanto al control del juego y al ataque a los rivales por todas las vías posibles.

Precisamente esa identidad fue el motivo del enfado de la afición saudí con el anterior entrenador, el francés Hervé Renard, quien se inclinaba por un fútbol defensivo y dejaba la posesión en manos de las selecciones rivales, por fuerte que fuera su nivel.

Donis logró efectivamente su propósito, algo que quedó muy claro en la Copa del Golfo 27, donde la selección saudí dominó a todos sus rivales: Kuwait, Omán e Irak, e incluso Catar en semifinales, pese a no marcar.

La paradoja es que Arabia Saudí sufría lo indecible ante esas mismas selecciones apenas unos meses antes bajo la dirección de Renard, lo que demuestra que los esfuerzos del entrenador griego dieron sus frutos.