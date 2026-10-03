En la edición actual del torneo del Golfo, Donis realizó varios cambios en cada partido, con el fin de dar descanso a los jugadores, algo comprensible ante la carga de encuentros y el hecho de disputar un partido cada 3 días.
Pero la escena más destacada se dio en las semifinales ante Catar, cuando el técnico griego decidió prescindir de Mohammed Abu Al-Shamat, en quien se había apoyado en los tres partidos anteriores, ya fuera en la posición de lateral o de extremo.
Lo extraño es que Donis no alineó a Nawaf Boushal, que había sido titular en dos de los 3 partidos de la fase de grupos, sino que dio entrada a Mohammed Mahzari por primera vez, en el primer partido que disputa con la selección saudí en su carrera.
Quizá Mahzari no fue la causa del empate ni de la falta de gol, pero sí fue una señal de alarma sobre la mentalidad del técnico griego, aficionado a los cambios sorpresivos, que en ocasiones sorprenden a sus propios jugadores antes que a los rivales.
La afición saudí teme que esa mentalidad se manifieste en la final del torneo del Golfo, ante los Emiratos Árabes Unidos, el próximo martes, sobre todo porque no admite ningún tipo de aventura.
Cabe recordar que la selección saudí busca conquistar su primer título en 23 años, desde que se coronó en esa misma Copa del Golfo Arábigo en 2003, habiendo perdido 5 finales desde entonces.