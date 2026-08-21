El Al-Ahli vivía una de las etapas más hermosas de su historia reciente: un equipo que había recuperado su prestigio, una afición que había vuelto a las gradas soñando con seguir escribiendo la historia, un entrenador que había construido un proyecto deportivo estable y unas estrellas que se habían convertido en parte de la identidad del club. Sin embargo, lo ocurrido tras llegar a la cima empezó a plantear una pregunta difícil: ¿por qué parece que el Al-Ahli está derribando lo que él mismo construyó?

En un breve periodo de tiempo, el conjunto perdió a varios de los pilares más importantes de su proyecto. Riyad Mahrez se marchó tras tres temporadas en las que fue uno de los jugadores más destacados del equipo, y el Al-Ahli también perdió a Franck Kessié al finalizar su contrato, mientras que el mayor golpe llegó con la salida de Matthias Jaissle antes del inicio de la nueva temporada, rumbo al Newcastle United.

Y los tres nombres no eran figuras pasajeras, sino que estaban entre los elementos que contribuyeron a que el Al-Ahli conquistara la Liga de Campeones de Élite de Asia en las dos últimas ediciones, además de la Supercopa de Arabia Saudí.

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Aquí, la afición del Al-Ahli empezó a sentir que algo incomprensible estaba ocurriendo dentro del club. ¿Cómo es posible que un equipo que logró construir una plantilla que lo condujo al dominio continental dos veces consecutivas entre en una nueva etapa perdiendo sus pilares más destacados en lugar de reforzarlos? ¿Y lo que está sucediendo son meras decisiones deportivas y económicas con sus propias razones, o el Al-Ahli está pagando el precio de un desajuste administrativo mayor que la simple marcha de un jugador o un entrenador?