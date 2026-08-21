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Entre la conspiración y la traición: ¿quién derribó el imperio del Al Ahly y robó la alegría de su afición?

FEATURES
M. Jaissle
R. Mahrez
F. Kessie
Al Ahli
1ª División
Alemania
Argelia
Côte d’Ivoire
Arabia Saudí

¿Qué está pasando dentro del castillo de las copas?

El Al-Ahli vivía una de las etapas más hermosas de su historia reciente: un equipo que había recuperado su prestigio, una afición que había vuelto a las gradas soñando con seguir escribiendo la historia, un entrenador que había construido un proyecto deportivo estable y unas estrellas que se habían convertido en parte de la identidad del club. Sin embargo, lo ocurrido tras llegar a la cima empezó a plantear una pregunta difícil: ¿por qué parece que el Al-Ahli está derribando lo que él mismo construyó?

En un breve periodo de tiempo, el conjunto perdió a varios de los pilares más importantes de su proyecto. Riyad Mahrez se marchó tras tres temporadas en las que fue uno de los jugadores más destacados del equipo, y el Al-Ahli también perdió a Franck Kessié al finalizar su contrato, mientras que el mayor golpe llegó con la salida de Matthias Jaissle antes del inicio de la nueva temporada, rumbo al Newcastle United. 

Y los tres nombres no eran figuras pasajeras, sino que estaban entre los elementos que contribuyeron a que el Al-Ahli conquistara la Liga de Campeones de Élite de Asia en las dos últimas ediciones, además de la Supercopa de Arabia Saudí.

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Aquí, la afición del Al-Ahli empezó a sentir que algo incomprensible estaba ocurriendo dentro del club. ¿Cómo es posible que un equipo que logró construir una plantilla que lo condujo al dominio continental dos veces consecutivas entre en una nueva etapa perdiendo sus pilares más destacados en lugar de reforzarlos? ¿Y lo que está sucediendo son meras decisiones deportivas y económicas con sus propias razones, o el Al-Ahli está pagando el precio de un desajuste administrativo mayor que la simple marcha de un jugador o un entrenador?

  • Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    De la cima al desmantelamiento del proyecto

    La marcha de Mahrez por sí sola bastó para desatar la ira de la afición, sobre todo porque el jugador no era simplemente un nombre de talla mundial en la plantilla, sino que dejó cifras importantes con el Al Ahli, tras disputar 122 partidos, marcar 37 goles y dar 46 asistencias, además de ser una pieza clave en la conquista de los títulos de la Liga de Campeones de Asia de la Élite y la Supercopa por parte del equipo.

    Luego llegó la salida de Kessié, uno de los centrocampistas más influyentes durante los últimos tres años. El marfileño disputó 119 partidos con el Al Ahli, en los que marcó 26 goles y dio 14 asistencias, y también formó parte del equipo que logró los tres títulos, antes de marcharse gratis tras finalizar su contrato.

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    Y después de los jugadores, llegó el golpe de Jaissle. El técnico alemán no era un entrenador de paso, sino que pasó tres temporadas en las que condujo al Al Ahli a dos títulos asiáticos y la Supercopa, antes de presentar su dimisión poco antes del inicio de la temporada, para fichar posteriormente por el Newcastle. 

    El club confirmó oficialmente que su marcha se produjo por su dimisión y que está comprometido a pagar la cláusula de rescisión, pero el momento de la salida por sí solo bastó para perturbar un proyecto en cuyos detalles preparatorios para la nueva temporada el entrenador había participado.

    Y la paradoja aquí es que el Al Ahli no perdió a sus elementos influyentes tras una temporada fracasada o un derrumbe deportivo, sino que lo hizo después de dos años de éxito continental,

     y este es el punto que hace comprensible el enfado de la afición; porque el aficionado no ve una razón lógica para desmantelar un equipo que llegó a lo más alto en lugar de rentabilizar su éxito y construir sobre él.

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    Abdullah Radif: cuando los detalles se convierten en crisis

    La historia de Abdullah Radif apareció para añadir una nueva pregunta al panorama, cuando el Al-Ahli anunció el fichaje del jugador en una operación como agente libre, antes de que el acuerdo se frustrara de forma sorpresiva para todos.

    Pero lo que siguió a eso, con las versiones sobre el fracaso de la operación por detalles relacionados con el agente y las comisiones, de confirmarse su veracidad, sería un asunto sumamente grave, no porque el fichaje de un solo jugador sea capaz de cambiar el futuro de un club, sino porque tales detalles revelan hasta qué punto es delicada la gestión diaria de los expedientes dentro de un sistema que se supone que opera con criterios profesionales claros.

    Y aquí hay que diferenciar entre los hechos confirmados y los relatos que circulan; no se puede afirmar con certeza la existencia de intermediarios ni de "operaciones ficticias" ni de una conspiración para destruir al Al-Ahli sin pruebas oficiales, pero la sucesión de hechos y decisiones contradictorias justifica plantear la pregunta: ¿el problema pasó a estar en la gestión del proyecto mismo?

  • ¿Existe realmente una conspiración?

    La idea de que existe una conspiración para destruir al Al-Ahli tras su dominio en Asia resulta atractiva para la afición, pero hasta ahora sigue siendo una hipótesis que no puede convertirse en realidad sin pruebas. 

    Sin embargo, lo que sí se puede constatar es una serie de decisiones que han levantado interrogantes: la marcha de Mahrez, la salida de Kessié, la pérdida de Jaissle en un momento delicado y, después, la confusión en algunos expedientes de fichajes.

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    Puede que la explicación de cada caso por separado sea lógica: Mahrez tiene consideraciones contractuales, a Kessié se le acabó el contrato, y Jaissle fue quien presentó su dimisión; además, el mercado de fichajes conlleva por naturaleza negociaciones que se estancan y se reformulan. 

    Pero el problema es que la afición no observa estos expedientes de forma aislada, sino que los ve como partes de una misma imagen: un equipo que logró construir un imperio deportivo y luego empezó a perder sus elementos fundamentales uno tras otro.

    Y aquí surge la pregunta más difícil: ¿se trata de una simple etapa de transición? ¿O es que el Al-Ahli no dispone de un plan claro para preservar su proyecto tras haber alcanzado la cima?

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    El Ahly no necesita un milagro, necesita estabilidad

    La afición del Al Ahli no exige necesariamente conservar a cada jugador sin importar las circunstancias, ni rechaza la idea del cambio, pero quiere entender la dirección que se sigue. Cuando se marcha un gran jugador, el sustituto debe estar presente. 

    Y cuando se va un entrenador exitoso, debe existir un plan claro sobre quién continuará el proyecto; y cuando un fichaje se estanca, el club no debe quedar prisionero de los detalles hasta el punto de desestabilizar por completo su mercado.

    El Al Ahli se enfrenta ahora a una prueba mayor que la simple lucha por un nuevo título. La verdadera prueba es esta: ¿puede el club convertir el éxito de los dos últimos años en un proyecto a largo plazo, o los logros fueron una cima efímera a la que seguirá un proceso de reconstrucción desde cero?

    Y hasta ahora, el mayor perjudicado por este estado de incertidumbre no es la directiva ni los jugadores que se marcharon, sino la afición. El seguidor que vivió las noches de coronación asiática en dos ocasiones esperaba ver a su equipo cada vez más fuerte, y no empezar a preguntarse por qué se van sus estrellas y su entrenador, y por qué algunos asuntos sencillos se están convirtiendo en crisis.

    Por ello, hablar de una «conspiración» puede ser prematuro, pero hablar de un fallo que merece ser investigado y revisado resulta más lógico. Y si el Al Ahli quiere mantener su posición, debe responder con claridad a una sola pregunta: ¿qué le ha pasado al proyecto que lo llevó a la cima de Asia?

    Porque los títulos no se construyen solo reuniendo estrellas, sino manteniendo la estabilidad que forja un equipo. El Al Ahli tuvo esa estabilidad durante un tiempo, y gracias a ella logró lo que muchos no pudieron; pero seguir prescindiendo de elementos del proyecto sin una compensación clara podría convertir el logro, de ser el inicio de un imperio, en un simple y bonito recuerdo en la memoria de la afición.

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