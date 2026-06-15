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Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Entre «Heiba Salah» y las limitaciones del campo... ¿Es el dominio absoluto una carga técnica para los Faraones?

FEATURES
Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
M. Salah
H. Hassan
Bélgica
Egipto
EE. UU.

En los últimos años ha surgido la expresión «la selección de Mohamed Salah».

Cuando la selección egipcia sale al campo, casi todas las miradas se centran en una sola persona: su estrella.

Hablamos de Mohamed Salah, quien brilla desde hace años en el Liverpool y es la estrella de Egipto.

Toda la atención recae sobre él, ya sea por su nivel con el Liverpool o por las esperanzas de los Faraones, hasta el punto de que muchos hablan de «la selección de Mohamed Salah».

 Sin embargo, esa imagen que difunde la prensa choca con la realidad del campo, donde los partidos se ganan o se pierden gracias a un sistema colectivo con virtudes y defectos que van más allá de la estrella.

Entre el brillo individual y la simplificación mediática, surge la pregunta clave en el fútbol egipcio: ¿Sigue esta “centralidad absoluta” dando a los Faraones una ventaja táctica y psicológica, o se ha vuelto una carga técnica y mediática que limita a los entrenadores y oculta a una generación de talentos?

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    El prestigio internacional de Salah es un arma de doble filo.

    Nadie niega que la presencia de Mohamed Salah en la selección egipcia aporta un prestigio internacional y comercial incalculable. Los rivales siempre buscan marcarlo de cerca y neutralizarlo, lo que crea espacios para sus compañeros.

    Sin embargo, detrás de este brillo, la selección sufre una crisis de identidad colectiva, sobre todo mediática.

     Los medios internacionales atribuyen cada tropiezo a un fracaso de Salah y cada victoria a su actuación individual, una simplificación que ignora el trabajo defensivo y ofensivo del resto del plantel.

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  • ¿La centralidad táctica: una ventaja o una limitación técnica?


    En el campo, el protagonismo de Salah ha llevado a varios seleccionadores de los Faraones a apostar por una táctica defensiva que busca lanzarle balones en profundidad.

     Aunque funcionó en momentos puntuales, pronto se volvió previsible para los rivales.

    Este sistema presenta dos problemas principales:

     En primer lugar, priva al equipo de variedad táctica: al centrar el juego en un solo punto, se pierde creatividad colectiva y, si el rival aísla a Salah en la derecha, no hay otras vías de ataque.

    Además, la presión mediática convierte al resto del equipo en meros secundarios, reduce su confianza y paraliza al entrenador a la hora de buscar alternativas por miedo a las críticas.

  • FBL-FRIENDLY-EGY-BELAFP

    Egipto también triunfa sin Salah


    Cuando Salah no juega por lesión o descanso, Egipto muestra un sólido espíritu de equipo y un fútbol ofensivo y variado.

     Sin él, las bandas se liberan, los delanteros rematan con más frecuencia y el equipo deja de girar en torno a un solo protagonista para convertirse en un bloque táctico homogéneo, difícil de descifrar para el rival.

    Esto no menosprecia el valor legendario del jugador, sino que subraya la necesidad de separar el éxito del sistema de la presencia de un individuo.

     El reto de Hossam Hassan es integrar el talento de Salah como un gran aporte, no como un refugio, para que el equipo brille por su conjunto y no por una sola estrella.

World Cup
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