Entre «Heiba Salah» y las limitaciones del campo... ¿Es el dominio absoluto una carga técnica para los Faraones?

Cuando la selección egipcia sale al campo, casi todas las miradas se centran en una sola persona: su estrella.

Hablamos de Mohamed Salah, quien brilla desde hace años en el Liverpool y es la estrella de Egipto.

Toda la atención recae sobre él, ya sea por su nivel con el Liverpool o por las esperanzas de los Faraones, hasta el punto de que muchos hablan de «la selección de Mohamed Salah».

Sin embargo, esa imagen que difunde la prensa choca con la realidad del campo, donde los partidos se ganan o se pierden gracias a un sistema colectivo con virtudes y defectos que van más allá de la estrella.

Entre el brillo individual y la simplificación mediática, surge la pregunta clave en el fútbol egipcio: ¿Sigue esta “centralidad absoluta” dando a los Faraones una ventaja táctica y psicológica, o se ha vuelto una carga técnica y mediática que limita a los entrenadores y oculta a una generación de talentos?