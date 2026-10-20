Tras siete jornadas de la Premier League, las especulaciones sobre los primeros despidos han comenzado a intensificarse, con el declive de resultados de varios equipos.

En un informe publicado por el diario "Mirror", en el que reunió las opiniones de sus redactores sobre los principales nombres candidatos al despido, apareció el nombre de Matthias Jaissle, entrenador del Newcastle, entre los que corren peligro.

Jaissle vivió una situación muy embarazosa tras la derrota por 1-0 ante el Aston Villa el pasado sábado, cuando el descontento de la afición alcanzó su punto máximo, al punto de que los seguidores de las Urracas lanzaron silbidos de desaprobación contra el técnico alemán al término del encuentro, debido al deterioro de los resultados y de la clasificación del equipo.