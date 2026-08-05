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Entre España, Arabia Saudí y Turquía: ¿tomó Mohamed Salah la decisión correcta?

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Ventajas y desventajas de elegir al Trabzonspor

El futuro de Mohamed Salah tras su salida del Liverpool no fue solo una carrera entre varios clubes, sino que se convirtió en uno de los culebrones de traspasos más apasionantes de los últimos días.

Del Besiktas a la Federación Saudí, del Diriyah al Atlético de Madrid, y hasta el Trabzonspor, el nombre del capitán de la selección de Egipto se movió entre distintos proyectos, cada uno con sus ventajas y sus desafíos, antes de que el Trabzonspor zanjara hoy la carrera con su anuncio oficial de la incorporación del jugador.

Pero la pregunta que se impone ahora es: ¿acertó Mohamed Salah con su elección del Trabzonspor?

  • El comienzo fue con el Besiktas

    En los primeros días de las negociaciones tras el Mundial, parecía que el Besiktas era el destino más cercano para la estrella egipcia.

    Las noticias llegaron al punto de hablar del número de camiseta que llevaría (el 11), el valor del contrato e incluso la grabación de las campañas publicitarias del club, lo que reflejaba una gran confianza dentro del club turco en cerrar la operación.

    Sin embargo, con el paso del tiempo, las negociaciones se estancaron por desavenencias contractuales, especialmente en lo relativo a algunas cláusulas económicas y al papel del agente del jugador, Ramy Abbas, hasta paralizarse en los momentos decisivos, y otros clubes comenzaron a aprovechar la situación.

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  • Arabia Saudí entra con toda su fuerza

    Tras el estancamiento de las negociaciones con el Besiktas, varios clubes saudíes se movieron, con el Al Ittihad al frente de la escena.

    Algunos informes hablaron de que Salah había aceptado la oferta saudí a cambio de un salario enorme que alcanzaría los 25 millones de dólares anuales. También surgió el nombre del Al Diriyah entre los clubes que siguieron la situación, preparados para intervenir si fracasaban las negociaciones turcas.

    En el plano económico, no había duda de que la liga saudí presentaba la oferta más fuerte, especialmente con el gran proyecto que vive la competición en los últimos años y su captación de un gran número de estrellas mundiales.

    Sin embargo, por otro lado, había informes que apuntaban a que Salah seguía prefiriendo continuar en Europa, al considerar que esta etapa de su carrera todavía le permite competir a nivel del Viejo Continente, lo que hizo que las ofertas saudíes, pese a su fuerza económica, no se convirtieran en un acuerdo definitivo.

  • Atlético de Madrid

    Días después, el nombre del Atlético de Madrid emergió en la escena.

    Informaciones españolas hablaron de conversaciones iniciales y del deseo del club de aprovechar la situación de Salah como jugador libre, con la preparación de un contrato de dos temporadas y opción a ampliarlo.

    Sin embargo, las negociaciones se mantuvieron en el marco de los sondeos y el estudio de las condiciones económicas, y no llegaron a la fase del anuncio oficial ni del acuerdo definitivo.

    Desde el punto de vista deportivo, el Atlético quizá representaba la mejor opción, ya que le habría dado a Salah la posibilidad de continuar en una de las ligas europeas más potentes, disputar la Liga de Campeones y competir por los títulos nacionales y continentales.

    Pero en el mundo de los fichajes, hay una gran diferencia entre el "interés" y la "oferta oficial".

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  • Trabzonspor gana la carrera

    Mientras el resto de los clubes se movían a través de informes periodísticos, el Trabzonspor optó por actuar sobre el terreno.

    El club anunció oficialmente el inicio de las negociaciones con Mohamed Salah y, a continuación, reveló la fecha de llegada del jugador a Estambul para completar los trámites de su fichaje, en un paso que llevó el asunto de la fase de especulaciones a la fase de ejecución.

    Y este punto quizá fue el factor más importante de toda la historia, porque Salah encontró ante sí un proyecto claro y un club dispuesto a cerrar el acuerdo, en lugar de esperar ofertas que en su mayoría no superaron la fase de negociaciones preliminares, lo que finalmente condujo al anuncio oficial de hoy.

  • ¿Por qué podría ser la decisión correcta?

    Si nos fijamos únicamente en el aspecto deportivo, veremos que el Trabzonspor ofrece varias ventajas importantes.

    En primer lugar, cumple el deseo de Salah de permanecer en Europa, un punto que se ha repetido en más de un informe durante los últimos días.

    En segundo lugar, el equipo participará en la Europa League, lo que le brinda al jugador continuidad en las competiciones continentales, en lugar de conformarse con los torneos nacionales.

    En tercer lugar, Salah será, sin discusión, la primera estrella del equipo, y el sistema ofensivo se construirá en torno a él, algo que quizá no esté disponible de la misma forma en otros clubes que cuentan con un gran número de estrellas.

    Además, la presión de la afición y de los medios, pese a existir en Turquía, parece menor que la que le habría esperado en algunas de las otras opciones, especialmente el Al-Ittihad saudí.

  • Pero la decisión no es perfecta.

    Por el contrario, la elección de Trabzon no está exenta de algunos inconvenientes, el más destacado de los cuales es que la liga turca sigue siendo menos competitiva que la española o la inglesa, además de que disputar la Europa League es, naturalmente, diferente a jugar la Liga de Campeones.

    Asimismo, es posible que Salah haya renunciado a unos ingresos económicos mayores que habría percibido en la liga saudí, que ha pasado a contar con un proyecto deportivo sólido y ya no es un mero destino económico, como se la veía años atrás.

    En cuanto a la posibilidad del Atlético de Madrid, si era real y susceptible de convertirse en una oferta oficial, es natural que muchos consideren que el traspaso a LaLiga habría sido la mejor opción deportiva.

  • ¿Qué hay de Rami Abbas?

    No se puede hablar de esta historia sin detenerse en el papel de Rami Abbas, agente de Mohamed Salah.

    Según los informes, Abbas estuvo presente en todas las fases de las negociaciones, y su nombre destacó de forma especial tras hablarse de la existencia de desacuerdos contractuales que contribuyeron al estancamiento del traspaso del jugador al Besiktas.

    Y pese a que parte de la afición criticó la firmeza del agente, la realidad indica que su papel fundamental consiste en proteger los intereses del jugador y conseguir el mejor contrato posible desde el punto de vista económico y legal.

    Y al final, parece que esa firmeza quizá le dio a Salah una mejor oportunidad, después de que las negociaciones pasaran del Besiktas al Trabzonspor, que logró alcanzar las fases oficiales del acuerdo.

  • ¿Acertó Salah?

    Al final, no se puede afirmar ahora que Mohamed Salah haya acertado o errado en su elección de Trabzonspor, pues cada opción que tuvo sobre la mesa presentaba distintas ventajas e inconvenientes. El Atlético de Madrid le brindaba la oportunidad de seguir en los niveles más altos de la competición europea, la liga saudí le ofrecía un proyecto deportivo y económico enorme, mientras que el Trabzonspor le daba la posibilidad de permanecer en Europa con un papel de liderazgo dentro de un equipo que apuesta por él como su gran estrella.

    Pero el fútbol no se decide sobre el papel, sino dentro del rectángulo verde. La decisión de fichar por el Trabzonspor podría convertirse en una de las etapas más exitosas de la carrera de Salah si lidera al equipo hacia la conquista de títulos nacionales y una presencia en la Liga de Campeones, del mismo modo que con el paso del tiempo podría demostrarse que otra opción habría sido más adecuada.

    Por ello, la pregunta sigue sin una respuesta tajante en la actualidad, porque el verdadero veredicto no lo dictarán las noticias ni las especulaciones, sino lo que la estrella egipcia ofrezca sobre el terreno de juego con la camiseta del equipo turco.

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