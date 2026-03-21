Con motivo de su 65.º cumpleaños, el jugador con más partidos internacionales de la historia de Alemania repasó, entre otras cosas, su exitosa carrera en una entrevista concedida al diario *Bild*. Cuando se le preguntó si le hubiera gustado hacer algo de otra manera, el que fuera futbolista de talla mundial recordó una oferta del Real Madrid.
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«Entre el Real Madrid y yo ya estaba todo claro»: el presidente del club impidió el fichaje de la leyenda del Bayern Lothar Matthäus por el Madrid
Al principio, Matthäus lo negó. Afirmó que no le faltaba «absolutamente nada». «Ni siquiera ganar la Liga de Campeones, aunque estuve a punto de conseguirlo dos veces con el Bayern. En ambas ocasiones íbamos ganando 1-0 al descanso en la final, pero acabamos perdiendo 1-2 (en 1987 contra el FC Porto y en 1999 contra el Manchester United; nota del editor)».
Pero luego se le ocurrió algo: «Sí, hay algo. ¡Me hubiera gustado fichar por el Real Madrid en 1991! ¡Eso habría sido lo máximo! Entre el Real Madrid y yo ya estaba todo claro. Pero el presidente del Inter de Milán (Ernesto) Pellegrini no me dejó marchar».
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Matthäus firmó una declaración y regresó al FC Bayern
En aquel momento, Matthäus se encontraba en la cima de su carrera. Tras ganar el Mundial con la selección alemana en 1990, acababa de conquistar la Copa de la UEFA con el Inter y había sido elegido primer «Jugador Mundial de la FIFA» de la historia. Tras el veto de Pellegrini, incluso renovó su contrato en Milán por otros dos años. Sin embargo, no tardó mucho en surgir su siguiente deseo de cambiar de equipo.
Casi un año después de que se frustrara su fichaje por el Real Madrid, llegó a un acuerdo con la Juventus de Turín, antes de sufrir una rotura de ligamentos cruzados en abril de 1992 y perderse también la Eurocopa de ese verano (Alemania perdió la final contra Dinamarca). Aunque Matthäus trabajó duro en las montañas para volver a las canchas, la Juve finalmente se echó atrás. En su lugar, el FC Bayern de Múnich se hizo con sus servicios por la suma, para la época, de 4,2 millones de marcos alemanes. El traspaso fue precedido por una declaración escrita del centrocampista, a instancias de Pellegrini, en la que se comprometía a no volver a jugar en ningún otro club italiano.
Cinco meses después de su rotura de ligamentos cruzados, en septiembre de 1992, Matthäus volvió a saltar al campo con el Bayern. Le siguieron cuatro campeonatos, dos Copas y otro título de la Copa de la UEFA. Ya durante su primera etapa en Múnich, de 1984 a 1998, había ganado dos veces la liga y una vez la Copa DFB. Tras el cambio de milenio, Matthäus fichó por los MetroStars de la MLS para poner fin a su carrera, antes de retirarse en enero de 2001.
Matthäus ve al FC Bayern como ligero favorito frente al Real Madrid
Por lo tanto, el actual comentarista de televisión no siente ningún vínculo emocional con el Real Madrid. Sin embargo, explicó aldiario *Bild* que no le resulta fácil cuando el Bayern se enfrenta al Inter. En cuanto al próximo duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones, Matthäus considera que el campeón alemán es ligeramente favorito.
«He visto al Real Madrid dos veces contra el City. Juegan mejor que en la fase de grupos. Son más disciplinados, menos egoístas y defienden bien», dijo Matthäus, y subrayó: «Aun así, creo que el Bayern, tal y como ha estado jugando en las últimas semanas, está más compenetrado y es más completo que el Real Madrid. Yo diría que el Bayern es favorito en una proporción de 60 a 40».
Lothar Matthäus: datos de rendimiento y estadísticas en el FC Bayern de Múnich
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