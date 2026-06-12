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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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Entre el escándalo y la historia... ¿Cómo puede la selección saudí evitar el mal inicio?

FEATURES
Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
G. Donis
Argentina
Alemania
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.
Grecia
Argentina
Alemania

A los Halcones les espera una dura prueba en el Mundial de Estados Unidos

La afición saudí sigue con expectación y cautela el debut del martes ante Uruguay en la Copa del Mundo 2026.

La preocupación no obedece solo a la fortaleza del rival o a la dificultad del Grupo H, que también incluye a España y Cabo Verde, sino a los resultados dispares que la selección saudí ha obtenido en sus debut mundialistas.

Entre estrenos desastrosos que mancharon la memoria de la afición y otros que forjaron glorias inolvidables, el equipo verde se planta ante una prueba que puede marcar su camino en el torneo desde el primer minuto.

La reciente llegada del técnico griego Georgios Donis aumenta las dudas sobre la capacidad del equipo para evitar los errores del pasado y capitalizar los destellos mostrados en los amistosos.

  • Saudi Arabia's goalie Mohammed Al Deayea watches tAFP

    Recuerdos dolorosos... cuando lo que empezó bien se convirtió en una pesadilla

    La selección saudí ha tenido malos arranques en varios Mundiales, algunos aún recordados por la afición.

    La goleada 0-8 ante Alemania en 2002 aún duele: fue el debut, marcó al equipo psicológicamente y condicionó su torneo.

    Lee también... «Un momento excepcional», primer comentario de Kenyonis tras su histórico gol.

    En 2018 se repitió el guion: debutó con un 5-0 ante Rusia, anfitriona y respaldada por su público, y quedó claro que el equipo no supo manejar la presión.

    Estas experiencias confirman que el debut mundialista va más allá de tres puntos: define la confianza. Por eso, el próximo duelo contra Uruguay cobra una importancia extra para la actual generación.

    • Anuncios
  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Argentina marca el camino... ¿Por qué no se repite el mismo guion?

    Aunque algunos debuts han sido dolorosos, en el último Mundial vimos a una selección saudí con confianza y valentía.

    En 2022 vencieron 2-1 a Argentina, una de las mayores sorpresas del torneo, ante una selección que luego sería campeona.

    El equipo no se limitó a defender, sino que presionó alto y mostró gran disciplina táctica.

    Esa victoria demuestra que, en los partidos inaugurales, el éxito depende más de la concentración, el compromiso táctico y la ejecución del plan durante los 90 minutos que de los nombres o las habilidades individuales.

  • Donis se enfrenta al mayor reto

    Georgios Donis llega al torneo en circunstancias excepcionales: asumió el cargo poco antes del Mundial, reemplazando al francés Hervé Renard.

    A pesar del poco tiempo, el técnico griego impuso sus ideas en tres amistosos que mostraron un estilo distinto al de etapas anteriores.

    Arabia Saudí perdió 2-1 con Ecuador en el debut, mostró buen nivel ante un rival complicado y luego venció 3-0 a Puerto Rico y empató 0-0 con Senegal.

    Los encuentros dejaron señales alentadoras en defensa y en las transiciones rápidas, aunque el verdadero examen será aplicarlas bajo la presión del Mundial.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ¿Cómo puede el Al-Akhdar escapar de la trampa del comienzo?

    Para evitar repetir los errores pasados, hay que jugar contra Uruguay con más inteligencia que impulso.

    Uruguay tiene experiencia y jugadores que castigan cualquier error, por lo que se requiere disciplina táctica desde el inicio, cuando más presiona el rival.

    La delantera saudí debe explotar su velocidad sin apresurarse en la construcción de jugadas, equilibrando defensa y ataque.

    El centro del campo será clave para frenar a los líderes uruguayos y liderar las transiciones ofensivas.

    El primer partido puede marcar su camino, y Arabia Saudí busca, tras los tropiezos de Alemania y Rusia y la gesta ante Argentina, evitar el error inicial que ya truncó sus sueños.

World Cup
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