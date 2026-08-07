¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Entre el desmentido y la confirmación: ¿cuál es la verdad sobre la salida de Inzaghi del Al-Hilal saudí?

S. Inzaghi
Al Hilal
1ª División
Italia
Arabia Saudí

¡El entrenador italiano podría marcharse!

El futuro del italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal saudí, generó una amplia controversia durante las últimas horas, después de que se contradijeran las informaciones sobre la postura de la directiva del club respecto a su continuidad, entre versiones que hablan de la cercanía de su salida y la búsqueda de un sustituto, y otras afirmaciones que apuntan a que el entrenador representa una parte fundamental del proyecto del Al-Hilal durante los próximos años.

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que el Al-Hilal se prepara para el inicio de la nueva temporada, en medio de una gran expectación por parte de la afición por conocer la forma del equipo bajo la dirección de Inzaghi, especialmente tras los cambios que vivió el club durante el último periodo.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inzaghi se marcha: Al Hilal busca un sustituto

    El periodistaMohamed Al Bukairy aseguró que los días de Inzaghi en el Al-Hilal están contados, señalando que el club ya ha comenzado a moverse en busca de un nuevo entrenador que lo suceda en el próximo periodo.

    Al Bukairy afirmó que el Al-Hilal estudia actualmente tres perfiles de entrenadores de nacionalidad portuguesa, suiza y española, como preparación para suceder al técnico italiano antes del inicio de la temporada.

    Lee también: Salah cambia las reglas del juego: ¿ha perdido el proyecto saudí su prestigio frente a la astucia turca?

    Aclaró que Inzaghi ya no goza de aceptación dentro del entorno del Al-Hilal, ni a nivel directivo, ni de la afición, ni mediático, lo que podría llevar al club a tomar la decisión de poner fin a la relación en el próximo y cercano periodo.

    • Anuncios

  • Otra versión

    Por el contrario, el periodista Abdulaziz Al-Muraisel desmintió tajantemente estas informaciones, asegurando que el Al-Hilal no piensa en absoluto en rescindir el contrato de Inzaghi.

    Al-Muraisel citó a una fuente del Al-Hilal, que afirmó que lo que se rumorea sobre el deseo del club de que se marche el técnico italiano "no es cierto", subrayando que el asunto no se ha planteado a debate en ningún momento, ni de cerca ni de lejos.

    Es más, la fuente fue aún más allá, asegurando que Inzaghi representa un pilar fundamental en el próximo proyecto del Al-Hilal, y que la directiva tiene una gran confianza en su capacidad para conducir al equipo hacia sus objetivos.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Gran sorpresa

    La mayor sorpresa llegó en las declaraciones de la fuente del Al-Hilal sobre la posibilidad de que Inzaghi continúe por un periodo más largo, después de señalar que el club estudia la idea de ampliar el contrato del entrenador italiano para que esté al frente del cuerpo técnico durante el Mundial de Clubes 2029, según diversos informes.

    Según la misma versión, el Al-Hilal no quiere tomar decisiones basadas en reacciones emocionales, sino de acuerdo con criterios técnicos y científicos, lo que refuerza la idea de que Inzaghi continúe y se le dé el tiempo suficiente para llevar a cabo su proyecto.

    Entre una versión que confirma la salida del entrenador y otra que habla de la ampliación de su contrato, el futuro de Inzaghi con el Al-Hilal permanece abierto a todas las posibilidades, pero lo cierto es que los próximos días revelarán cuál de las dos versiones está más cerca de la realidad.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS