Entre el caos y la genialidad: ¿ha redescubierto el fútbol el valor de Mourinho?

Los aficionados del Barcelona siempre han usado la palabra "Traductor" para burlarse de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, en alusión a sus inicios profesionales, cuando trabajó como intérprete de la leyenda sir Bobby Robson.
Pero ese comienzo no resume la trayectoria del hombre que más tarde se convirtió en uno de los entrenadores más destacados de la historia del fútbol, después de llevar al Oporto a la gloria europea en dos ocasiones y lograr éxitos notables en Inglaterra, Italia y España. Mourinho no fue simplemente un traductor, sino un entrenador reconocido por su esfuerzo, su determinación y su capacidad para leer los partidos y afrontar sus circunstancias más complejas.
Y el último Clásico, que el Real Madrid resolvió ante el Barcelona con un resultado de 2-1, ofreció un nuevo ejemplo de sus cualidades tácticas y reabrió el debate sobre su filosofía como entrenador, que quizás no siempre ha recibido el reconocimiento que merece.