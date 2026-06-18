Entre el brillo de Messi y la sorpresa de Ronaldo, la primera jornada del Mundial se resumió en una lluvia de goles y récords

Antes del Mundial, el exfutbolista alemán Miroslav Klose lideraba la lista histórica de goleadores con 16 goles en 24 partidos.

Tras la primera jornada del actual Mundial, Lionel Messi marcó un hat-trick ante Rusia y alcanzó los 16 goles.

Con esta tripleta, Messi llegó a 16 tantos y empató el récord de Klose; ahora solo le falta un gol para liderar en solitario la lista, algo que parece al alcance del astro argentino.

Mientras tanto, su rival, Cristiano Ronaldo, fue criticado tras el empate 1-1 de Portugal con la República Democrática del Congo.

Ayer no aportó nada destacable, lo que le valió duras críticas, al igual que al resto de estrellas de Portugal, que ofrecieron un encuentro para olvidar.

Su sequía goleadora en grandes torneos con Portugal se alargó a diez partidos.