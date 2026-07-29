Terminaron los partidos del Mundial 2026 y la afición comenzó a prepararse para una nueva temporada, en la que los clubes competirán por los títulos colectivos y los seguidores de las dos leyendas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, por los registros individuales.
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Entre disciplina y desidia: ¿por qué Messi regresó al Inter Miami y Ronaldo se ausenta del Al Nassr?
El Mundial del principio y el final
Messi y Cristiano Ronaldo disputaron el Mundial 2026, en medio de las expectativas de que este sea el último torneo en la trayectoria de ambas estrellas.
Sin embargo, el recorrido de las dos leyendas fue muy dispar en este Mundial, pues uno se despidió pronto, desde el principio, mientras que el otro recorrió el camino hasta el final.
El que se despidió fue Cristiano Ronaldo, concretamente en los octavos de final, la segunda ronda eliminatoria, tras la derrota ante España por un gol a cero.
La estrella portuguesa no ofreció su mejor nivel en ese torneo, ya que solo marcó dos goles en la victoria sobre Uzbekistán, mientras que no consiguió mover las redes ante la República Democrática del Congo, Colombia y España.
Por el contrario, Messi fue el protagonista que lideró a la selección de Argentina hasta alcanzar la final del Mundial, antes de la derrota, también ante España, por un gol a cero en la prórroga.
A nivel individual, la estrella argentina ofreció un rendimiento sumamente sólido, ya que marcó 8 goles y dio 4 asistencias, para ser el segundo mejor goleador de la pasada edición, así como en la historia del Mundial, por detrás de la estrella francesa Kylian Mbappé.
Entre la disciplina y la desidia: Messi regresó y Cristiano se ausentó
Messi, que terminó su participación en el Mundial hace apenas 10 días, concretamente el pasado 19 de julio, regresó a los entrenamientos del Inter Miami este miércoles.
Y mientras la cuenta oficial del Inter Miami publicaba una imagen de la estrella argentina durante su vuelta a los entrenamientos, Ronaldo publicaba una foto disfrutando de sus vacaciones de verano en la playa.
Y aunque Ronaldo terminó su participación en el Mundial el pasado 6 de julio, 13 días antes que Messi y hace más de 3 semanas, todavía no se ha incorporado a la concentración del Al Nassr hasta el momento.
Algunos podrían pensar que la razón de esto es que Messi se caracteriza por su compromiso y disciplina, mientras que Ronaldo peca de dejadez, pero esto no es cierto.
¿Por qué regresó Messi tan rápido?
Messi se vio obligado a regresar rápidamente al Inter Miami, ante la reanudación directa de la competición de la liga estadounidense tras el final del Mundial 2026.
El Inter Miami tuvo que disputar dos partidos sin el astro argentino: venció en el primero al Chicago por 3-2, el pasado jueves, antes de derrotar al Montreal por un gol a cero, el pasado domingo.
Messi volverá para preparar el duelo ante el Columbus la madrugada del próximo domingo, y luego ante el St. Louis en la Leagues Cup, la madrugada del jueves siguiente, unos partidos que se prolongarán hasta el final de la temporada de la liga estadounidense el próximo diciembre.
Es más, Messi estaba llamado a disputar el Partido de las Estrellas, este miércoles, antes de ser excluido junto a su compatriota Rodrigo De Paul, por haber llegado con Argentina a la final del Mundial.
¿Por qué se ausenta Cristiano Ronaldo del Al-Nassr?
Por su parte, el Al Nassr no disputará ningún partido oficial hasta dentro de más de dos semanas, concretamente cuando se enfrente al Al Fateh el próximo 15 de agosto, en el estreno del equipo en la Roshn Saudi League.
Cristiano Ronaldo no fue el único ausente en la concentración del Al Nassr, ya que le acompañaron su compatriota João Félix y el senegalés Sadio Mané, quien se despidió del Mundial con su selección en los dieciseisavos de final, así como Abdulelah Al-Amri, pese a la eliminación de la selección saudí en la fase de grupos.
Según informes de la prensa saudí, el australiano Ange Postecoglou, nuevo director técnico del Al Nassr, fue quien decidió conceder a estos jugadores ese descanso adicional tras el Mundial, con el fin de evitar la fatiga antes del inicio de la nueva temporada.
Los informes precisaron que el entrenador australiano mantiene un contacto permanente con los jugadores, y les pidió realizar pruebas y mediciones físicas, seguir un programa específico de esfuerzo moderado y proporcionarle los resultados a diario, para asegurarse de su estado de forma.
Se espera que el cuarteto se incorpore a la concentración del Al Nassr en las próximas horas, con el objetivo de prepararse para el inicio de la nueva temporada, en la que el equipo busca mantener el título de la Roshn League y coronarse en la Liga de Campeones de la AFC Elite por primera vez.
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