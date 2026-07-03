Entre Arabia Saudí y tres países europeos... ¿Cómo se preparan los grandes de la Liga Roshen para la nueva temporada?

Al-Hilal iniciará mañana en Riad su concentración de pretemporada, que durará unos 10 días.
El 15 de julio viajará a Austria para la segunda fase, que durará hasta el 3 de agosto.
La primera fase se iniciará sin los jugadores internacionales, que se incorporarán el 18 de julio tras el Mundial 2026.
Los internacionales saudíes Salem Al-Dossari, Hassan Tambakti, Muteb Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Mohamed Kano y Ali Lajami, más el uruguayo Darwin Núñez, se incorporarán el 18 de julio.
La pretemporada estará a cargo del técnico italiano Simone Inzaghi, pese a los rumores sobre su salida tras perder la Liga Saudí y la Liga de Campeones de Asia la pasada temporada.
El objetivo es recuperar la Liga Saudí, ausente desde hace dos años, y la Liga de Campeones de Asia, lograda por última vez en 2021, además de retener la Copa del Rey. No jugará la Supercopa tras retirarse de la pasada edición.