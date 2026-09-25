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Entre Al-Dawsari y Al-Hamdan: ¡salven a la selección de Arabia Saudí de las aficiones del Al-Hilal y el Al-Nassr!

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Opinion
A. Al-Hamdan
Salem Mohammed Al-Dossari
Al Hilal
Al Nasr FC
Oman vs Arabia Saudí
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"La Absoluta" pide auxilio

El parón internacional ha dejado de ser una vía para reunir a las aficiones enfrentadas entre los clubes a los que apoyan en torno a una única selección a la que todos pertenecen, y se ha convertido en una etapa en la que el conflicto se traslada de la superioridad de los equipos a la de los jugadores.

En nuestro mundo árabe esto se ha vuelto habitual, especialmente en la selección de Arabia Saudí, donde las aficiones de los distintos equipos, sobre todo del Al Hilal y el Al Nassr, compiten por demostrar la superioridad de sus jugadores sobre los de sus rivales.

Sin embargo, el asunto no se limita a demostrar la superioridad de los jugadores del equipo dentro de la selección, sino que se extiende al intento de acabar con los jugadores del equipo rival y culparlos de todos los problemas que sufre la selección.

  • Abdullah Al-Hamdan como ejemplo

    La última víctima de esta amarga rivalidad fue Abdullah Al-Hamdan, actual delantero del Al-Nassr, que anteriormente jugó durante varios años en el eterno rival Al-Hilal, antes de trasladarse al otro lado de la capital el pasado febrero.

    Al-Hamdan ofreció uno de sus peores partidos, anteayer miércoles, en la victoria por 1-0 sobre Kuwait, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

    Al-Hamdan no acertó a tomar las decisiones correctas frente a la portería: pasó en lugar de rematar y remató en lugar de pasar, hasta que el entrenador griego Georgios Donis decidió sustituirlo, siendo objeto de los silbidos de la afición al retirarse del terreno de juego.

    Todo esto es normal, y sucede en el fútbol, pero lo que no fue normal fue el duro ataque que sufrió el delantero saudí tras el partido, tanto por parte de la afición como de algunos periodistas afines al Al-Hilal.

    La crítica es algo normal, especialmente después de ofrecer un partido tan malo, pero lo que no fue normal fue el intento de aniquilarlo moralmente y de convertir su mal nivel en un solo partido en un nivel general aplicable a toda su trayectoria con Arabia Saudí.

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  • Salem Al Dawsari, la mayor víctima

    Lo que ocurre en la actualidad con Al Hamdan por parte de la afición del Al Hilal sucedió exactamente igual, y quizá incluso más, con Salem Al Dawsari, capitán del "Zaeem" y de la selección de Arabia Saudí, especialmente durante los últimos meses.

    Salem Al Dawsari fue el mejor jugador en las filas de Arabia Saudí durante la Copa Árabe 2025 en Qatar, donde marcó un gol y dio 6 asistencias, siendo el máximo asistente de aquel torneo.

    Sin embargo, las críticas hacia "el Tornado" alcanzaron un nivel de ataque y burla, unas veces con el argumento de su ausencia de la concentración de la selección en el parón del pasado marzo, y otras por el descenso de su nivel en el Mundial 2026.

    Y a pesar de que la selección sufrió ofensivamente en general durante todo el Mundial, Salem Al Dawsari cargó con la mayor parte de las críticas, unas veces por ser el capitán y otras por ser la primera estrella, pero la realidad no era así.

  • La selección de Arabia Saudí, entre el Al-Hilal y el Al-Nassr

    La realidad es que la selección de Arabia Saudita se ha convertido en terreno fértil para la disputa entre las aficiones del Al Hilal y el Al Nassr durante el último periodo, con el fin de demostrar que los jugadores del equipo rival son la primera y última causa del retroceso del combinado saudí.

    El aficionado del Al Hilal dirá que Abdullah Al Hamdan es la causa de la crisis ofensiva que sufre la selección de Arabia Saudita, olvidando que él mismo pedía su titularidad cuando estaba relegado al banquillo de suplentes de su equipo hace varios meses.

    En contraste, encontrarás al aficionado del Al Nassr criticando a Salem Al Dawsari y calificándolo de acabado y una carga para el equipo, para luego pedir él mismo el respaldo a Nawaf Al Aqidi y Abdullah Al Hamdan porque son jugadores de la selección de Arabia Saudita.

    La realidad es lo que dijo Al Abbas ibn al Ahnaf hace más de 12 siglos: «Todos pretenden un vínculo con Layla, y Layla no les reconoce tal cosa». Todos dicen amar a la selección de Arabia Saudita, y si el combinado saudí pudiera hablar diría: «Sálvenme de las aficiones del Al Hilal y el Al Nassr».

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