El parón internacional ha dejado de ser una vía para reunir a las aficiones enfrentadas entre los clubes a los que apoyan en torno a una única selección a la que todos pertenecen, y se ha convertido en una etapa en la que el conflicto se traslada de la superioridad de los equipos a la de los jugadores.

En nuestro mundo árabe esto se ha vuelto habitual, especialmente en la selección de Arabia Saudí, donde las aficiones de los distintos equipos, sobre todo del Al Hilal y el Al Nassr, compiten por demostrar la superioridad de sus jugadores sobre los de sus rivales.

Sin embargo, el asunto no se limita a demostrar la superioridad de los jugadores del equipo dentro de la selección, sino que se extiende al intento de acabar con los jugadores del equipo rival y culparlos de todos los problemas que sufre la selección.