Según Tuttosport, el Borussia Dortmund ha ofrecido un contrato lucrativo al internacional argentino Marcos Senesi. El club pagaría al defensa de 28 años cuatro millones de euros netos por temporada, lo que lo situaría entre los mejor pagados.
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Entraría de inmediato en la lista de los mejor pagados: el BVB negocia un fichaje estrella sin coste de traspaso
El interés del Dortmund por Senesi no es nuevo. En marzo, Sky y Bild informaron que el club alemán lo seguía de cerca. Entonces, el defensa ya había avisado al AFC Bournemouth que no renovaría su contrato, que vencía en verano, y buscaba un equipo de primer nivel.
También lo siguen Tottenham, Aston Villa y, sobre todo, Juventus, que ya le ofreció un contrato de cuatro años a razón de tres millones por temporada.
El BVB necesita reforzar urgentemente el centro de la defensa: Emre Can estará de baja por rotura de ligamentos, Niklas Süle se marcha y aún no se sabe qué pasará con Nico Schlotterbeck.
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¿Sustituto o refuerzo para Schlotterbeck? Senesi encaja en el perfil que busca el BVB.
El internacional alemán lleva meses sin decidirse a renovar su contrato más allá de 2027. Ante las informaciones contradictorias, el director deportivo, Lars Ricken, ha aclarado la situación en Sport Bild. «Hay tres opciones: renovamos el contrato, lo vendemos en verano o llegamos al último año de contrato. Todos queremos evitar la última opción. Eso no sería bueno ni para nosotros ni para Nico», afirmó Ricken y añadió: «Seguimos partiendo de la base de que la primera opción saldrá adelante».
Si Schlotterbeck dejara el BVB en unos meses, Senesi podría considerarse, al menos por una característica, como su sucesor ideal. Al igual que Schlotterbeck, el argentino es zurdo y encaja en el perfil que busca el BVB: jugadores que aporten desde el primer día y cuya fichaje no implique un coste desmesurado.
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Senesi podría jugar el Mundial con Argentina.
Senesi se formó en San Lorenzo y en 2019 llegó a Europa para fichar por el Feyenoord por siete millones de euros. En 2022 el Bournemouth pagó 15 millones por él.
En 2022 debutó con la selección argentina: tras años sin ser convocado por Lionel Scaloni, volvió el pasado otoño y jugó los 90 minutos del amistoso contra Venezuela. A finales de marzo volvió a vestir la Albiceleste.
Su buen momento le abre la puerta a un posible Mundial. En el Bournemouth es titular indiscutible y líder: en el 0-0 ante el West Ham a finales de febrero portó el brazalete de capitán. Como central, ha sumado cuatro asistencias en 30 partidos de Premier.
Según Bild, no es el único candidato para reforzar la defensa del Dortmund: también interesa el internacional sub-21 francés Joane Gadou (19), del RB Salzburgo.
Los fichajes más caros del BVB
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Ousmane Dembélé Delantero Stade Rennes 2016 35,5 millones de euros Sébastien Haller Delantero Ajax de Ámsterdam 2022 31 millones de euros Mats Hummels Defensa FC Bayern 2019 30,5 millones de euros Jude Bellingham Centrocampista AFC Sunderland 2025 30,5 millones de euros Jude Bellingham Centrocampista Birmingham City 2020 30,15 millones de euros