¡Entrada para ver a Harry Kane contra Erling Haaland a 8 millones de dólares! Los precios se disparan tras el pase de Inglaterra a cuartos, donde enfrentará a Noruega en Miami

Los aficionados que quieran ver el Inglaterra-Noruega de cuartos de final se enfrentan a precios desorbitados: algunas entradas alcanzan los 8 millones de dólares en la plataforma oficial de reventa de la FIFA. El partido, en el Hard Rock Stadium de Miami, es el evento deportivo más codiciado del momento, pues Kane y Haaland, dos de los mejores delanteros del fútbol, se medirán en un duelo histórico.

Aunque esa cifra es el tope, los precios siguen siendo muy altos: las entradas más baratas rondan los 2.760 dólares, lo que lo convierte en uno de los eventos deportivos más caros de la historia reciente.

Aun así, según SeatPick, el precio medio de las entradas para los tres días ha bajado un 28 %, tendencia atribuida a la sorpresiva eliminación de Brasil.