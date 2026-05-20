«Entonces te vuelves implacable»: Deniz Undav envidia a Harry Kane por una habilidad muy especial

«Tener tranquilidad ante la portería es clave para un delantero, así los disparos salen más precisos. Si lo entrenas cada día, te vuelves implacable. Si yo tuviera un poco de eso, marcaría más goles», afirmó Undav.

En la final de Berlín, el vigente campeón no tiene «nada que perder frente al equipo más laureado; somos los claros outsiders», opinó el jugador de 29 años. «Hay un claro favorito: el FC Bayern. Pero en un partido puede pasar de todo. Sabemos que podemos incomodarlos y ponerlos nerviosos. Lo daremos todo».