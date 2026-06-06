Contrario a lo informado por *Bild*, la lesión ocurrió «a mitad de un partido de entrenamiento», no en el último disparo de una sesión extra, aclaró Nagelsmann. «Fue un remate relativamente sencillo». El extremo derecho de 18 años del Bayern se dio cuenta al instante de la gravedad, tardó en asimilarlo y terminó llorando.
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«Entonces, por desgracia, se derramaron lágrimas»: Julian Nagelsmann explica cómo se produjo la lesión de Karl
Según Nagelsmann, Karl estará de baja entre cuatro y seis semanas, quizá algo más. Por tanto, podría perderse el inicio de los entrenamientos del Bayern el 20 de julio, un día después de la final del Mundial.
Además, resulta amargo recordar que el centrocampista del Bayern Serge Gnabry sufrió una lesión grave a mediados de abril de forma similar. Durante un entrenamiento del Bayern, el jugador de 30 años sufrió una rotura de aductores que puso fin a su temporada y acabó con su sueño de participar en la fase final del Mundial.
Gnabry se lastimó durante un disparo a puerta, como explicó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany: «Fue una gran desgracia. Ocurrió durante la tanda de penaltis. Nos sorprendió a todos».
La convocatoria alemana para el Mundial de 2026
Posición Jugador Club Dorsal Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Portero Manuel Neuer FC Bayern de Múnich 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort 18 Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich 6 Defensa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Múnich 5 Defensa David Raum RB Leipzig 22 Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich 4 Defensa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Delantero Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Delantero Leon Goretzka FC Bayern de Múnich 8 Delantero Kai Havertz Arsenal 7 Delantero Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ofensiva Jamal Musiala FC Bayern de Múnich 10 Delantero Leroy Sané Galatasaray Estambul 19 Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Delantero Florian Wirtz FC Liverpool 17 Delantero Nick Woltemade Newcastle United 11