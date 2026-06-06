«Entonces, por desgracia, se derramaron lágrimas»: Julian Nagelsmann explica cómo se produjo la lesión de Karl

Según Nagelsmann, Karl estará de baja entre cuatro y seis semanas, quizá algo más. Por tanto, podría perderse el inicio de los entrenamientos del Bayern el 20 de julio, un día después de la final del Mundial.

Además, resulta amargo recordar que el centrocampista del Bayern Serge Gnabry sufrió una lesión grave a mediados de abril de forma similar. Durante un entrenamiento del Bayern, el jugador de 30 años sufrió una rotura de aductores que puso fin a su temporada y acabó con su sueño de participar en la fase final del Mundial.

Gnabry se lastimó durante un disparo a puerta, como explicó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany: «Fue una gran desgracia. Ocurrió durante la tanda de penaltis. Nos sorprendió a todos».