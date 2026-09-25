«Entonces necesita un descanso»: por qué Stale Solbakken teme seriamente por Erling Haaland tras la reunión con Enzo Maresca

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, abordó la creciente preocupación por la carga física y mental de Erling Haaland tras un verano con un calendario muy exigente. Tras dar a conocer su convocatoria para los cuatro próximos partidos de la UEFA Nations League, el técnico insistió en que, aunque Haaland sigue estando fino ahora, más adelante en la temporada será esencial que tenga un descanso planificado.

Haaland admitió con franqueza en su canal personal de YouTube que adaptarse a una nueva temporada sin pretemporada después del Mundial le planteó desafíos mentales.

Solbakken señaló noviembre, diciembre y enero como meses críticos para que Haaland descanse.