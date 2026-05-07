«¡Entonces estoy dispuesto a quedarme!». Max Eberl habla sobre su difícil etapa en el FC Bayern y su futuro

El contrato del directivo de 52 años en la Säbener Straße sigue vigente hasta 2027; según «kicker», el consejo de supervisión del Bayern debatirá su futuro en una reunión en mayo. «Siempre he dicho que quiero hacer mi trabajo aquí. Que se evalúe mi trabajo. Si les parece que lo hago bien, entonces estoy dispuesto a quedarme más tiempo aquí, en el Bayern», añadió Eberl.

Desde su llegada, ha puesto mucho corazón en el club, aunque reconoce que no siempre es fácil en una entidad como el Bayern: «No ha sido del todo fácil, porque, naturalmente, se han enfrentado algunas personalidades fuertes. Pero creo que, en un club tan grande como el Bayern de Múnich, lo único que ayuda es que haya roces, que se discuta».