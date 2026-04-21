«¡Entonces el año que viene ya no tendré familia!» El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, desmiente un rumor sensacionalista y provoca las risas del público

«Ni hablar», respondió Kompany antes de que terminaran de preguntarle por la noticia del Daily Mail. «¿Qué voy a hacer de comentarista en mis vacaciones? El año que viene ya no tendré familia en Múnich». Todos rieron.

Antes, el periodista británico Mike Keegan había informado en el Daily Mail de que «varias» cadenas inglesas contactaron al técnico del FCB para comentar el torneo de Estados Unidos, Canadá y México, pero él rechazó la oferta.

Su conocimiento de Harry Kane habría despertado el interés de las cadenas inglesas. Ya trabajó como comentarista para la BBC y Sky.