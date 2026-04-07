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Traducido por

Enrique: Esta es la forma más rápida de caer en la trampa del Liverpool

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Liga de Campeones
Luis Enrique
Francia
Inglaterra
España

El entrenador del París Saint-Germain solo pide una cosa de cara al partido contra los Reds

La Liga de Campeones acogerá mañana miércoles un emocionante enfrentamiento entre el París Saint-Germain y el Liverpool.

Este partido será una oportunidad de revancha para el equipo inglés tras su eliminación en los octavos de final de la temporada pasada a manos del equipo del entrenador Luis Enrique.

Enrique ha dado hoy martes una rueda de prensa en la que ha hablado de cómo ha trabajado para corregir los errores de la temporada pasada.

  • El favorito para ganar... y el París Saint-Germain

    Enrique explicó: «La tarea del entrenador es encontrar la forma de lograr un buen rendimiento. Cada año es diferente al anterior, y no podemos trabajar igual que el año pasado».

    Y añadió: «Lo que más deseo es mantener la identidad del equipo para ofrecer un buen fútbol y disfrutar de la competición en la Liga de Campeones».

    El entrenador español declaró: «No importa quién sea el favorito para ganar, o a quién consideres tú favorito. En partidos como estos, contra estos equipos, es imposible determinar cuál es el equipo favorito para ganar».

    Y añadió: «No creo que mi equipo sea el gran favorito. Si recordáis el año pasado, todo el mundo decía que el Liverpool era el gran favorito y se clasificó el París Saint-Germain. Para mí, no hay un favorito claro».

    Y subrayó: «El Liverpool es un equipo de gran nivel, y creer que eres el principal favorito es la forma más rápida de caer en la trampa y estropearlo todo».

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  • La esencia del fútbol

    Luis Enrique recuerda el partido del Parque de los Príncipes contra los Reds del año pasado como el mejor de la temporada, y afirmó: «Fue un partido de gran nivel, que refleja la esencia del fútbol. Perdimos ese partido, pero hemos disputado otros al mismo nivel».

    Y añadió: «Mañana optaré por jugar a este nivel, no por el resultado. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos, independientemente del rival o del estadio».

    Y concluyó diciendo: «Intentaremos disfrutar en el Parque de los Príncipes, porque es un estadio fantástico. Contamos con el apoyo de nuestra afición. Es fantástico jugar en casa».

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