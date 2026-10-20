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Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, llama a la paz en el conflicto arbitral entre el Real Madrid y LaLiga
Cerezo pide calma en medio de las pugnas en la directiva
El fútbol español ha estado marcado recientemente por una creciente tensión entre el Real Madrid y los organismos rectores de la liga por la calidad del arbitraje. Cerezo, que habló en Alemania antes del encuentro europeo del Atlético con el Stuttgart, dejó claro que considera que el ambiente actual perjudica al deporte. Subrayó que quienes están al mando tienen la responsabilidad de dar ejemplo y rebajar unas tensiones que se han desbordado en las últimas semanas.
«En el fútbol, en general, no tiene por qué haber guerras, y mucho menos entre los directivos», explicó el presidente del Atlético, según COPE. Pese a su llamamiento a la calma, el presidente reconoció que ningún club es ajeno a la frustración que provocan las decisiones arbitrales. «Todos nos quejamos por todo, ¿no? Nosotros también nos hemos quejado y probablemente seguiremos quejándonos», añadió.
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Apoyando a los árbitros
Cerezo también salió rápidamente en defensa del colectivo arbitral y señaló que los errores forman parte del componente humano del deporte. Sostuvo que los árbitros merecen apoyo en lugar de críticas constantes, especialmente cuando deben tomar decisiones en una fracción de segundo sin disponer de varias tomas de televisión. Esta postura contrasta con el tono más agresivo que suelen adoptar otros grandes clubes de la categoría cuando se sienten perjudicados por intervenciones recientes del VAR.
«Creemos que tenemos que estar con ellos, porque los árbitros se equivocan cuando no ven una jugada», añadió Cerezo. Esa postura se puso a prueba cuando le preguntaron por una acción polémica protagonizada por Arda Guler durante el partido del Real Madrid contra el Villarreal. Cerezo fue tajante al respecto: «Yo lo vi claramente, pero quizá el árbitro no lo vio. Estoy convencido de que, si lo ve, lo pita. Si no lo ve, bueno, imagino que por eso no lo pitó».
Simeone y el sueño europeo
En cuanto a las ambiciones del propio Atlético, Cerezo elogió la influencia de Diego Simeone, que, a su juicio, encarna a la perfección la identidad del club. El entrenador argentino ha dirigido al equipo durante un periodo de estabilidad y éxitos sin precedentes en el Metropolitano, aunque la Champions League sigue siendo el único gran título que falta en sus vitrinas. Cerezo confía en que la plantilla actual pueda saldar por fin esa cuenta pendiente y conquistar el título continental bajo la dirección del Cholo.
«Diego es un entrenador que lo ha demostrado todo. Con nosotros lo ha conseguido todo y, prácticamente, lo que nos queda es ganar la Champions League», señaló Cerezo.
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Optimismo para el tramo final
Mientras el club se prepara para enfrentarse al Stuttgart, Cerezo subrayó la necesidad de lograr un resultado positivo fuera de casa para mantener vivas sus esperanzas de llegar a la final. Describió al grupo actual como un «gran equipo» y elogió su nivel de concentración en un tramo exigente del calendario.
Para concluir, el presidente miró hacia la entrega de trofeos al final de la temporada. «Vamos a terminar bien y vamos a conseguir lo que queremos, que son títulos y triunfos», afirmó.
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