Getty/GOAL
Eni Aluko responde a Laura Woods con una nueva declaración mientras continúa la disputa sobre los comentarios de Ian Wright.
Aluko contraataca
En lo que han sido unas 24 horas extraordinarias para Aluko, esta ha vuelto a apuntar contra la leyenda del Arsenal Wright por su creencia de que él sigue bloqueando su camino hacia las oportunidades en el fútbol. Se quejó de que, durante la final de la Eurocopa Femenina 2025, dos de los seis puestos de comentaristas de la BBC y la ITV los ocupaban hombres: Wright y el exdefensa del Manchester City Nedum Onuoha.
En el programa 90s Baby Show, declaró: «El año pasado, en la final del Campeonato Europeo Femenino, yo estaba sentada en las gradas, no estaba en ITV para la final, Fara Williams estaba sentada a mi lado, Fara Williams tiene 170 partidos internacionales [172 partidos internacionales] con Inglaterra, algo ridículo, creo que es la jugadora con más partidos internacionales, y estaba sentada en las gradas.
Las dos cadenas que tenían los derechos del partido, ITV y BBC, en la BBC estaban Ellen White, Steph Houghton y Nedum Onuoha, sin ánimo de ofender a Nedum Onuoha, no tengo nada en contra de él, no sé si jugó con Inglaterra o no, pero estás en el panel principal de la final de la selección femenina de Inglaterra.
Pasemos a ITV, yo estoy en las gradas con 105 partidos internacionales, así que hay dos mujeres, entre las dos sumamos 290 partidos internacionales, algo ridículo, cambias a ITV y están Ian Wright, Emma Hayes y Kaz [Karen] Carney.
Así que, de los seis puestos de comentaristas, dos han ido a parar a hombres. Mientras tanto, tienes 290 partidos internacionales, sean lo que sean, sentados en las gradas. No tengo nada en contra de Ian, ni nada en contra de ellos, solo digo que, en términos generales, tenemos que ser conscientes de ello, porque si estamos construyendo un juego en el que las oportunidades limitadas las están acaparando los hombres, en el que no podemos entrar en el juego masculino y tener las mismas oportunidades, estamos estancados».
Concluyó diciendo: «El problema que tengo con Ian es que, en mi opinión, en su posición debería darse cuenta de lo que estoy diciendo».
- Getty
Woods: «Las gorras no ganan el trabajo».
Sin embargo, la presentadora de ITV Woods se ofendió por la afirmación de Aluko e insistió en que las cadenas de televisión habían acertado: «Las internacionalidades no garantizan un trabajo automático ni convierten a alguien en un comentarista brillante. La forma de comunicarse, de expresarse, de investigar, de informar a la audiencia, lo simpático que se es y la química que se tiene con el panel son los factores que hacen a un comentarista brillante.
«El fútbol femenino debe ser de mujeres para mujeres» es una de las frases más perjudiciales que he oído. No solo hará retroceder el deporte femenino, sino que también hará retroceder el análisis femenino en todas las modalidades de este deporte.
Si quieres que algo crezca, no lo protejas con barreras. Queremos animar a los niños y a los hombres a que vean el fútbol femenino, no solo a las niñas y a las mujeres. Y cuando ven a alguien como Ian Wright tomándolo tan en serio como lo hace, ellos siguen su ejemplo. Así es como se hace crecer un deporte».
La disputa continúa
Aluko ha afirmado ahora que Wright debería apartarse deliberadamente para permitirle trabajar, refiriéndose a sí misma como «protagonista del fútbol femenino» en una nueva y notable diatriba, en la que también le acusa de no ser un «aliado».
En un nuevo episodio del podcast, publicado el lunes, dijo: «ITV, al final de la Eurocopa masculina, vino a mí y me dijo que no podían renovar mi contrato», dijo Aluko. «Me reuní con el agente de Ian, tomamos un café juntos. Me reuní con él y le dije: "Escucha, esta es la situación, no puedo creer que esto esté pasando". Le dije: "Me han dicho que Ian es la prioridad, me han dicho que su contrato es la prioridad para ellos, y también me han dicho que cuando Ian no esté disponible, es posible que me llamen".
«Así que le dije: "¿Cómo podemos trabajar juntos para que yo pueda seguir en el juego? ¿Cómo podemos trabajar juntos cuando Ian no esté disponible? ¿Me llamas o qué podemos hacer?"
«Esto es lo que creo que deberían hacer las personas negras: en los niveles más altos, tenemos que elaborar estrategias, tenemos que ayudarnos realmente unos a otros. Podemos quedar marginados muy rápidamente. Fui a verle y me mostré vulnerable, le dije: "Escucha, necesito tu ayuda, necesito la influencia de Ian".
«Tuve esa reunión con su agente, pasó un mes y yo estaba como: "¿Qué está pasando?", así que le envié un mensaje y le dije: "¿Has conseguido hablar con ITV?". Se mostró muy desdeñoso, no quería ayudarme, me dijo algo así como: "Escucha, no va a funcionar". Yo esperaba que Ian utilizara su influencia para mantenerme en el juego. Le he visto hacerlo con otros, lo hizo con Gary Lineker en la BBC.
No hay nada que me haga pensar que no lo haría por mí, porque tú eres el aliado, tú eres el «tío». Así que la pregunta es: ¿por qué no lo hizo por mí? Digo todo esto para decir que no quieres ayudarme, no quieres usar tu influencia, no quieres ser mi aliado en el momento más difícil de mi carrera y está bien, no pasa nada.
Pero nueve meses después, cuando he estado fuera de la pantalla y he visto que estás haciendo los partidos y que has seguido adelante, la realidad es que tienes la influencia necesaria para decir: «No necesito hacer todos los partidos, lo que Eni significa para el fútbol femenino es mucho más importante que yo haciendo todos estos partidos». Eni es una de las principales figuras del fútbol femenino, sé que esto es más importante para ella. Le va a resultar más difícil tener esta oportunidad en el fútbol masculino».
«Eso es lo que espero de un aliado: sacrificio. No se puede tener todo, no se puede tener esta marca que dice aliado, esa no es mi experiencia contigo. A la hora de la verdad, nunca lo intentaste de verdad».
- Getty Images/GOAL
¿Qué viene después?
Aluko criticó a Wright el año pasado y posteriormente se disculpó, pero el icono del Arsenal se negó a aceptar sus disculpas. Aún no se ha pronunciado sobre esta última diatriba, pero queda por ver si se atreverá a dar la cara. Aluko trabajó en la Eurocopa 2025, pero no cubrió la selección inglesa ni se le pidió que contribuyera a la final.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios