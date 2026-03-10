Eni Aluko gana la demanda por difamación contra Joey Barton, ya que el excentrocampista de la Premier League ha sido condenado a pagar una cuantiosa indemnización por «campaña de difamación» días después de su detención por presunta agresión

Según PA Media, Aluko ha recibido más de 300 000 libras esterlinas en concepto de daños y perjuicios y costas judiciales tras ganar la demanda por difamación contra Barton. El caso, que inicialmente se centraba en dos publicaciones realizadas en 2024 en la plataforma X, concluyó con la suspensión del procedimiento. Esto significó que la acción legal se detuvo formalmente y se ordenó al excentrocampista del Manchester City pagar una indemnización sustancial a la demandante.

Aluko asistió a la vista en Londres y expresó brevemente su profundo alivio por el fin de la agotadora batalla legal. A la salida del tribunal, se limitó a declarar: «Me alegro de que haya terminado». La sentencia definitiva impone una sanción económica total de 339 000 libras esterlinas para cubrir tanto el daño a la reputación como los elevados gastos legales incurridos durante la prolongada disputa.