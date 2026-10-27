Enfrentamientos con la policía y errores garrafales: el caos golpea la gala del Balón de Oro

Cientos de personas se congregaron a las afueras del teatro London Palladium en un intento de echar un vistazo a las estrellas más brillantes del fútbol sobre la alfombra roja. Se estableció un cordón de seguridad con vallas metálicas y barreras para impedir el acceso a quienes no tenían entradas.

Sin embargo, el equipo de BBC Sport presenció cómo se escalaban, rompían y retiraban esas barreras, y cómo la seguridad expulsaba a numerosas personas después de que lograran pasar a través de ellas.

El ambiente fue tenso en algunos momentos, ya que las imágenes en las redes sociales mostraron enfrentamientos entre los aficionados, el personal de seguridad y la policía.

Un portavoz de la Policía Metropolitana declaró a BBC Sport que se había solicitado a los agentes que ayudaran «después de que surgieran preocupaciones sobre el comportamiento de las multitudes y la posibilidad de que se produjera una alteración del orden público».

El comunicado señaló: «Se emitió una orden de dispersión en virtud del artículo 35 a las 19:49 GMT, que estuvo en vigor hasta las 04:00 del martes 27 de octubre».

Y añadió: «Los agentes dispersaron a la multitud, que comenzó a lanzar grapas de andamios y ladrillos contra la policía. Ninguno de los agentes resultó herido».

Y continuó: «Más tarde esa noche, los agentes se ocuparon de un número relativamente pequeño de individuos que habían escalado un edificio contiguo».

Asimismo, precisó que dos personas fueron detenidas: una por incumplir la orden de dispersión y la otra por disturbios y alteración del orden público.