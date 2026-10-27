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Enfrentamientos con la policía y errores garrafales: el caos golpea la gala del Balón de Oro

FEATURES
H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
Real Madrid
Barcelona
Bayern Múnich
Inglaterra
España
Francia
Alemania

Otro ángulo de la gala de Londres

Esta fue la primera vez en sus setenta años de historia que la gala de entrega del Balón de Oro se celebró en Londres, ya que los organizadores eligieron el famoso London Palladium como sede del evento.

Y a pesar de que Harry Kane, capitán de Inglaterra y delantero del Bayern Múnich, regresó a casa la noche del lunes para coronarse con el Balón de Oro por primera vez en su carrera, el resto de los acontecimientos no fueron sencillos.

La cadena "BBC" recogió algunos de los sucesos que convirtieron la gala en un caos, y se preguntó: "¿Anunciaron los organizadores los nombres de los ganadores antes de tiempo o fue simplemente un error menor? ¿Y por qué se retrasó la gala, y por qué el público lanzó abucheos?".

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Atascos de tráfico y una afición bulliciosa

    El tráfico de Londres puede causar problemas cualquier día, pero para mala suerte de los organizadores de la gala del Balón de Oro, eligieron celebrar un gran evento a pocos pasos de Oxford Street el mismo día en que la famosa zona comercial quedó libre de tráfico.

    Esto, sumado a las grandes aglomeraciones en la entrada del evento, significó que un gran número de invitados llegaran tarde y se viera obligado a retrasar el inicio durante 45 minutos.

    Una vez que arrancó la gala, un público ruidoso y entusiasta permaneció sentado durante una ceremonia que duró casi dos horas y media y, en varias ocasiones, los presentadores, Kate Scott y Thierry Henry, tuvieron que pausar la emisión mientras el público coreaba los nombres de los jugadores; también se registraron varios abucheos durante las pausas publicitarias.

    Tras la coronación de Harry Kane y Alexia Putellas como ganadores en las dos categorías principales, ambos hablaron después con los medios internacionales en ruedas de prensa por separado.

    Los periodistas pudieron plantear preguntas a Putellas, pero solo se eligió a hombres para preguntar a Kane, ya que los intentos de varias periodistas fueron ignorados al parecer, y el equipo del premio del Balón de Oro pidió disculpas por ello.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Enfrentamientos con la policía

    Cientos de personas se congregaron a las afueras del teatro London Palladium en un intento de echar un vistazo a las estrellas más brillantes del fútbol sobre la alfombra roja. Se estableció un cordón de seguridad con vallas metálicas y barreras para impedir el acceso a quienes no tenían entradas.

    Sin embargo, el equipo de BBC Sport presenció cómo se escalaban, rompían y retiraban esas barreras, y cómo la seguridad expulsaba a numerosas personas después de que lograran pasar a través de ellas.

    El ambiente fue tenso en algunos momentos, ya que las imágenes en las redes sociales mostraron enfrentamientos entre los aficionados, el personal de seguridad y la policía.

    Un portavoz de la Policía Metropolitana declaró a BBC Sport que se había solicitado a los agentes que ayudaran «después de que surgieran preocupaciones sobre el comportamiento de las multitudes y la posibilidad de que se produjera una alteración del orden público».

    El comunicado señaló: «Se emitió una orden de dispersión en virtud del artículo 35 a las 19:49 GMT, que estuvo en vigor hasta las 04:00 del martes 27 de octubre».

    Y añadió: «Los agentes dispersaron a la multitud, que comenzó a lanzar grapas de andamios y ladrillos contra la policía. Ninguno de los agentes resultó herido».

    Y continuó: «Más tarde esa noche, los agentes se ocuparon de un número relativamente pequeño de individuos que habían escalado un edificio contiguo».

    Asimismo, precisó que dos personas fueron detenidas: una por incumplir la orden de dispersión y la otra por disturbios y alteración del orden público.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Errores garrafales

    La confusión y el caos comenzaron horas antes del inicio de la gala, después de que el sitio web oficial del Balón de Oro publicara un artículo en el que anunciaba la victoria de Harry Kane en el premio masculino.

    Una búsqueda más exhaustiva reveló la publicación de artículos similares sobre algunos de los demás candidatos a ganar los premios masculino y femenino, entre ellos Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, y Bouhaddi, jugadora del London City Lionesses.

    ¿Fue realmente un error? ¿O un intento de distraer la atención de la gente del anuncio inicial sobre Kane? Algo que, por supuesto, resultó ser cierto.

    Un portavoz del Balón de Oro declaró anoche a BBC Sport que se habían "publicado en internet por error".

    El portavoz oficial señaló: "Estos artículos se prepararon para todos los candidatos y en ningún caso deben considerarse un indicio de los resultados o las clasificaciones finales".

    Las cuentas oficiales de redes sociales del Balón de Oro también se equivocaron al nombrar a dos de las candidatas, al felicitar a "Alexia Putellas" por su victoria, en una publicación que posteriormente fue eliminada.


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