Enfermería Juventus: operación para Yildiz, pruebas médicas para Thuram y Ekhator, evaluación para McKennie

Día crucial en la Juventus por las situaciones relativas a Kenan Yildiz y Khephren Thuram, ambos lesionados y no disponibles para Luciano Spalletti de cara a los próximos partidos.





YILDIZ

Yildiz ha volado a Alemania después de sufrir la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo: hoy, el número 10 será operado en una clínica bávara para resolver el problema surgido en el campo del Frosinone en la primera jornada. La ausencia del turco, nacido en 2005, se estima entre dos meses y medio y tres meses.