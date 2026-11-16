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Frattesi Bologna LazioGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Enfermería de la Lazio: Frattesi no sufre ninguna lesión; Zaccagni y Nuno Tavares mejoran

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Llegan buenas noticias desde la enfermería de Formello sobre los problemas físicos de Zaccagni, Nuno Tavares y Davide Frattesi.

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Gennaro Gattuso puede afrontar los próximos partidos de su Lazio con algo más de optimismo. El entrenador había visto marcharse a sus jugadores al inicio del parón de selecciones con numerosas bajas y la primera pequeña crisis de lesiones de esta temporada. Durante el parón, desde la concentración de la selección italiana también había llegado la noticia de la lesión muscular sufrida por Davide Frattesi, uno de los mejores jugadores y de los que estaban en mejor forma de la plantilla.

Sin embargo, el centrocampista de Italia, junto con el capitán Mattia Zaccagni y Nuno Tavares, se sometieron hoy a nuevas pruebas médicas y diagnósticas que han dejado a Gattuso sensaciones muy positivas de cara a lo que resta de temporada. El club ha difundido un comunicado conjunto para informar de su evolución que invita al optimismo, aunque es poco probable que los tres estén disponibles para el partido contra el Lecce, previsto para el sábado 21 a las 15:00.

  • ¿ZACCAGNI VOLVERÁ PRONTO A ENTRENARSE CON EL GRUPO?

    El único que tiene una posibilidad real de estar disponible para el partido contra el Lecce es el capitán Mattia Zaccagni. Las pruebas del extremo han confirmado la mejoría del edema en el muslo izquierdo y en los próximos días se valorará su regreso a los entrenamientos con el grupo.

    EL COMUNICADO: «Zaccagni se sometió a una resonancia magnética que confirmó una nueva mejoría del edema postraumático en el cuádriceps del muslo izquierdo. En los próximos días se evaluará la evolución del dolor para valorar su posible reincorporación al grupo.

  • TAVARES MEJORA

    Menos tranquilizadoras, aunque también positivas, son las noticias sobre el extremo Nuno Tavares: la lesión que sufrió contra el Napoli muestra signos de reabsorción.

    «Nuno Tavares se sometió a una resonancia magnética que mostró una mejoría de la lesión sufrida durante el partido contra el Napoli. El jugador continúa con el protocolo de fisioterapia según lo previsto»

  • FRATTESI NO SUFRE NINGUNA LESIÓN

    Davide Frattesi, por su parte, se encuentra mucho mejor y, aunque todavía tiene molestias musculares, no sufrió ninguna lesión en el partido que la selección italiana ganó a Francia. Mancini lo había enviado de vuelta a Formello, pero la resonancia no detectó problemas graves.

    EL COMUNICADO: «Davide Frattesi, que regresó antes de tiempo de sus compromisos con la selección italiana, se sometió a una resonancia magnética que confirmó una sobrecarga muscular sin lesión. El jugador será sometido a seguimiento en los próximos días»

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