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¡Endrick volverá al Real Madrid! La estrella brasileña se despide de sus compañeros del Lyon tras una gran temporada cedido
Un afectuoso adiós a Lyon
The teenage forward will pull on the Lyon shirt for the final time this Sunday when they face Lens at home, per Globo Esporte. Once the final whistle blows on his successful stint in France, Endrick and his family are scheduled to begin their move back to the Spanish capital as early as Monday.
Despite previously admitting "I'd like to stay here" following a match-winning performance against Rennes, the decision has been taken out of his hands. Madrid’s hierarchy never included a purchase option in the loan agreement with Lyon, ensuring they maintained total control over the player's development and eventual return.
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Regreso inmediato a Valdebebas
Aunque la temporada europea acaba, Endrick no se va de vacaciones aún, informa Globo. Ya pidió usar las instalaciones del Real Madrid la próxima semana. Comenzará sesiones individuales en Valdebebas desde el miércoles para mantenerse en forma de cara al Mundial y estar listo si Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, lo convoca.
No se unirá al grupo de Álvaro Arbeloa, enfocado en las últimas jornadas de La Liga, sino que seguirá un programa personalizado.
Part of the 2026-27 first-team plans
Según Globo, el Madrid ya le ha dicho al brasileño que es clave para la temporada 2026-27 y que no lo cederán. El club planea reorganizar su ataque para garantizarle un camino claro hacia la titularidad, especialmente en la banda derecha. Sus números en Francia avalan su inclusión: 15 goles en 20 partidos con el Lyon.
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World Cup dreams on the horizon
Su regreso a Madrid llega en el mejor momento: busca afianzarse en la selección tras integrar la lista provisional de 55 de Brasil para el Mundial. Endrick ha brillado con la Seleção, sobre todo ante Croacia en marzo, cuando asistió a Gabriel Martinelli en los minutos finales. Ancelotti anunciará el lunes en Río la lista definitiva de 26, y Endrick parte con opciones de estar en ella.