¡Endrick volverá al Real Madrid! La estrella brasileña se despide de sus compañeros del Lyon tras una gran temporada cedido

Aunque la temporada europea acaba, Endrick no se va de vacaciones aún, informa Globo. Ya pidió usar las instalaciones del Real Madrid la próxima semana. Comenzará sesiones individuales en Valdebebas desde el miércoles para mantenerse en forma de cara al Mundial y estar listo si Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, lo convoca.

No se unirá al grupo de Álvaro Arbeloa, enfocado en las últimas jornadas de La Liga, sino que seguirá un programa personalizado.