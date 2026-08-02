¡Endrick se plantea salir del Real Madrid! El delantero brasileño sopesa una cesión mientras la llegada de Carlos Espi amenaza su papel en el Bernabéu

Endrick está considerando seriamente su futuro durante el actual mercado de fichajes, según Fichajes. Este repentino cambio de postura llega tras el movimiento del Real Madrid para fichar a Espi, un desarrollo que ha llevado al joven y a sus representantes a pedir aclaraciones urgentes a la cúpula del club.

El brasileño regresó este verano al Bernabéu con grandes expectativas después de completar una productiva cesión de seis meses en el Olympique Lyonnais. El plan original para Endrick era integrarse en la dinámica del primer equipo y competir por minutos junto a la superestrella Kylian Mbappe.







