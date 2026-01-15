Getty/Goal
Endrick rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso del Real Madrid tras su cesión al Lyon
Endrick disfruta del préstamo en Lyon
El joven de 19 años tuvo una temporada de debut prometedora en el Real Madrid tras llegar desde Palmeiras en 2024. El delantero marcó siete goles en 37 apariciones bajo las órdenes del entonces técnico Carlo Ancelotti, pero con la llegada de Xabi Alonso su protagonismo se redujo de forma notable. Tras disputar apenas tres partidos en la presente campaña, fue cedido al Lyon, donde vivió un estreno soñado al marcar en su primer encuentro. Después de ese debut, Endrick reconoció que ha “recuperado la sonrisa”.
Tras su primer partido con el conjunto francés, el brasileño declaró: “Estoy muy feliz, fue mi primer partido y lo más importante fue la clasificación. Fue un encuentro complicado; sabíamos que el rival era fuerte. Agradezco a Dios por la oportunidad de marcar. Estoy muy contento de volver al campo y de haber recuperado mi sonrisa. Todo ha sido increíble, incluso mejor de lo que imaginaba. Puedo bromear con todo el equipo, ya conozco bien a todos, hablo español e inglés. Me siento como en casa. Estoy muy agradecido con el cuerpo técnico y con todos; ha sido realmente genial”.
Endrick también destacó su adaptación al estilo de juego del Lyon: “Me gusta mucho la forma en que jugamos. Me recuerda al Palmeiras cuando actuaba como falso nueve. Disfruto ayudar al equipo tanto en defensa como en ataque y tengo mucha libertad. Le dije al entrenador que puedo jugar en cualquier posición, que quiero ayudar de la mejor manera posible. Quiero aportar al equipo y seguir creciendo. Creo que hoy lo hice. ¿Objetivos? No pienso en eso. Quiero ganar y triunfar; los goles llegarán. Lo más importante es que el equipo gane. Quiero contribuir en todo lo que pueda. Queremos ganarlo todo”.
Endrick elogia a Xabi Alonso
Aunque algunos jugadores pueden tener resentimientos hacia los entrenadores que los utilizan tan poco, Endrick fue rápido en alabar al español tras su salida de Madrid.
Le dijo a Marca, "Aprendí mucho de Xabi en Madrid. Era un jugador de primer nivel y conoce muy bien el fútbol. A pesar de que estuve lesionado durante mucho tiempo y no pude entrenar con todos, me beneficié mucho de lo que escuché de él. Ahora estoy aprendiendo de Paulo Fonseca (su entrenador en Lyon), quien también es meticuloso. Si tienes una mente abierta, aprendes todos los días de grandes entrenadores, y eso es lo que estoy buscando."
Xabi Alonso rompe el silencio
El exentrenador del Bayer Leverkusen fue destituido tras la derrota del Real Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España disputada el fin de semana. Poco después de confirmarse la salida de Alonso, el club anunció de manera inmediata que Álvaro Arbeloa, hasta entonces técnico del equipo filial, asumiría las riendas del primer equipo.
Lejos de mostrar resentimiento, Alonso reaccionó con un mensaje de agradecimiento por la oportunidad de haber dirigido al conjunto blanco. A través de su cuenta de Instagram, el técnico escribió: “Esta etapa profesional llega a su fin y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una gran responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y, sobre todo, a los aficionados y madridistas por su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haber dado siempre lo mejor de mí.”
¿Qué sigue para Endrick?
Mientras el Real Madrid intenta seguir adelante sin Endrick —aunque algunos reportes aseguran que el club podría recuperarlo en enero—, el brasileño tiene la mira puesta en un objetivo mayor: ganarse un lugar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial de este verano. Para ello, sabe que rendir al máximo nivel en el Lyon será clave.
El delantero fue claro al hablar de sus aspiraciones internacionales: “La selección brasileña es la más importante del mundo y nadie tiene el puesto asegurado. Quiero volver a jugar con Brasil, pero eso será consecuencia de lo que haga ahora en Lyon. En mi primer partido cumplí el objetivo de clasificar a la Copa y fue especial, porque pude marcar mi primer gol con el club. Aun así, debo aspirar a más. Si sigo marcando, mis posibilidades de ser convocado aumentarán.”
