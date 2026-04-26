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Endrick revela su posición favorita antes de su regreso al Real Madrid este verano
La prioridad del papel central
Endrick ya avisó: se siente más cómodo como ‘9’ y en el centro del campo, pero jugará donde sea.
«Mi camiseta favorita es la nueve y jugar en el centro es donde me siento más cómodo, pero solo quiero jugar, da igual cómo», declaró a Four Four Two. Aunque puede actuar en varias posiciones, su preferencia por ser delantero centro plantea un interesante dilema de selección al cuerpo técnico del Madrid para la próxima temporada.
- AFP
Una etapa fructífera en el Lyon
Su pase a la Ligue 1 ha sido clave para su crecimiento, pues en La Liga apenas jugaba. Con Xabi Alonso en el Real Madrid le costó continuidad, pero en el Lyon ha recuperado su mejor nivel y ya muestra el talento que el Madrid vio en él.
Su resurgimiento ha tranquilizado a su entorno, sobre todo tras la frustración expresada por su padre, Douglas Sousa, sobre la gestión de sus inicios en España.
Sousa había afirmado que el gigante español le había «quitado su terreno de juego» al limitar sus oportunidades. Ahora, con varias actuaciones decisivas, Endrick demuestra estar preparado para el fútbol europeo de élite, con 10 participaciones en goles en sus primeros 13 partidos en la Ligue 1 con el Lyon.
El Arsenal está siguiendo de cerca la situación
Mientras Endrick se prepara para volver a Madrid, otros grandes clubes europeos vigilan la situación. Se rumorea que el Arsenal busca un delantero este verano y el brasileño es un objetivo prometedor.
- (C)Getty Images
Un verano decisivo en Madrid
Este verano el Real Madrid vivirá una transición: necesita equilibrar sus cuentas con la posible salida de estrellas. Endrick quiere triunfar con la camiseta blanca, pero el cuerpo técnico debe decidir si puede darle el protagonismo que busca.
Si el club no se lo garantiza, la Premier League podría tentarlo con un traspaso.