El delantero de 19 años fue presentado oficialmente por el Lyon el lunes, poniendo fin a semanas de especulación sobre su futuro inmediato. Después de haber logrado solo una aparición en cada uno de la Liga de Campeones y La Liga bajo el nuevo entrenador Xabi Alonso esta temporada, se tomó la decisión de autorizar una salida temporal. Sin embargo, el consejo más significativo no vino de sus superiores en el club, sino de su antiguo entrenador y actual jefe del equipo nacional, Ancelotti.

Hablando en su presentación en Francia, Endrick habló con una madurez más allá de sus años sobre la difícil decisión de alejarse de los campeones europeos. Confirmó que Ancelotti, quien ahora lidera la Selección mientras se preparan para el próximo Mundial en Norteamérica, jugó un papel fundamental en el proceso.

"Sí, hablé con Carlo al respecto. Me dio instrucciones sobre lo que podía hacer, lo que necesitaba hacer para mejorar, y eso realmente me conmovió", dijo Endrick el lunes en su presentación en Lyon, dirigiéndose a los medios reunidos.

Para un jugador desesperado por asegurar su lugar en la selección de Brasil para el torneo de 2026, el consejo del hombre que seleccionará esa plantilla era evidentemente imposible de ignorar. La guía de Ancelotti enmarcó la cesión no como un fracaso, sino como una retirada táctica necesaria para asegurar su preparación a largo plazo.

"Su consejo fue dejar [Real Madrid], jugar, desarrollar mi fútbol, ir donde pudiera jugar, donde pudiera ser feliz", explicó Endrick. "Esta decisión es mía por supuesto, pero Carlo jugó un papel, porque es un gran entrenador".