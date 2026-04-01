Endrick revela el mensaje de su esposa, Gabriely Miranda, que le ayudó a combatir el «miedo» antes de su decisiva actuación con Brasil contra Croacia

El delantero de 19 años fue el artífice de la remontada de Brasil el martes, al saltar al campo en el minuto 79 con el marcador empatado a 1-1. A pesar del poco tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, provocó un penalti que Igor Thiago transformó y, más tarde, dio una asistencia magistral para el gol de Gabriel Martinelli en el tiempo de descuento. Al reflexionar sobre su actuación, el joven admitió que había estado luchando contra una gran presión interna antes de salir al campo.

«No voy a mentir: tenía esa sensación de urgencia de que tenía que rendir bien», dijo Endrick tras el partido, según ESPN. «Y después del mensaje que recibí de mi mujer, toda la presión y el miedo que había estado sintiendo simplemente se desvanecieron. Estoy muy agradecido a mi mujer y a Dios por tenerlos en mi vida, y creo que eso fue absolutamente crucial. Después de que mi mujer me dijera que el simple hecho de estar aquí ya era una victoria, independientemente de si salía al campo, marcaba un gol o daba una asistencia, toda la presión desapareció».