Endrick habla sobre los planes futuros en medio de rumores de que el cedido del Real Madrid podría extender su estancia en Lyon tras un inicio 'casi perfecto'
Endrick ha estado en una forma extraordinaria para Lyon hasta ahora
Endrick ha tenido un impacto increíble en el Lyon de Paulo Fonseca desde que se unió al club en calidad de préstamo hasta el final de la temporada.
Buscando ganar más minutos en el primer equipo después de hacer solo tres apariciones para el Real Madrid esta temporada, el delantero de 19 años ha mostrado un excelente estado de forma en su nuevo entorno.
Endrick tuvo un debut para recordar ya que anotó en la victoria fuera de casa del Lyon por 2-1 contra el Lille en la ronda de 32 de la Coupe de France el 11 de enero, antes de anotar un hat-trick en la victoria de liga 5-2 en Metz dos semanas después.
Tal ha sido el impresionante acabado de Endrick delante de la portería que el delantero ha aumentado sus posibilidades de formar parte de la escuadra de Brasil de Carlo Ancelotti para la Copa Mundial de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.
El delantero de Brasil no descarta extender su estancia en la Ligue 1.
A medida que Endrick continúa llamando la atención con Lyon, ha habido una creciente especulación sobre si el joven prodigio podría incluso extender su estancia con los gigantes franceses firmando un nuevo acuerdo de préstamo en el verano.
Y esa charla solo se ha intensificado después de que Endrick se negó a descartar tal movimiento cuando se le preguntó sobre la posibilidad de permanecer con Les Gones.
En una entrevista con la publicación francesa L’Equipe, el exas del Palmeiras dijo: “Solo Dios sabe lo que sucederá, si él me dirá que me quede aquí o no. Nadie sabe lo que traerá el mañana.”
Hablando sobre cómo su breve tiempo con Lyon ya ha demostrado ser un éxito rotundo, Endrick añadió: “Mi adaptación ha sido casi perfecta. Desde que llegué, la comunicación con mis compañeros y el personal ha sido excelente. Estoy realmente agradecido por su apoyo diario. Ahora espero mejorar un poco más con cada partido, para que al final de la temporada podamos lograr nuestros objetivos.
“El hecho de que la dirección del club viniera a verme y me diera su palabra fue significativo. Sentí su confianza. He encontrado un equipo realmente unido aquí, donde hay un verdadero sentido de camaradería, lo cual es importante. Es incluso lo más importante. Si hay unidad dentro y fuera del campo, las cosas fluyen de manera más suave y natural.”
Endrick ha expresado repetidamente su felicidad en Lyon
Los últimos comentarios de Endrick llegan después de que el jugador cedido por el Real, cuyo triplete contra el Metz fue el primero de su incipiente carrera, dijera que está en "un gran lugar" en el Groupama Stadium.
“Ese fue el primer hat trick de mi vida, estoy muy feliz, de verdad”, dijo Endrick después del partido contra el Metz a principios de este mes. “Fue un partido increíble. Me quedaré con el balón de ese partido en casa. Es un día increíble en mi vida. Creo que ha sido realmente genial jugar en esta liga [Ligue 1]. Es fuerte y física, con mucha agresividad. Me gusta eso.
“No fue un error [venir a Lyon]. La vida es así. Mi vida siempre ha sido difícil, nunca ha sido fácil. Me mantengo fuerte con la fuerza que recibo de las personas que me rodean. Esto es solo el comienzo. La gente siempre me ha dicho que el Lyon es un gran equipo y que debería venir a jugar aquí, y la verdad es que el equipo es, de hecho, muy bueno.”
El Real Madrid busca responder tras la derrota ante el Benfica.
Endrick buscará prolongar su racha goleadora cuando Lyon reciba al Lille de Bruno Genesio el domingo por la tarde, con los dos equipos actualmente ocupando el cuarto y quinto lugar respectivamente en la tabla de la Ligue 1.
Mientras tanto, el club matriz de Endrick, el Real Madrid, busca recuperarse de su aplastante derrota a mitad de semana en la Liga de Campeones contra el Benfica de José Mourinho cuando reciban al Rayo Vallecano en La Liga el mismo día.
Los hombres de Alvaro Arbeloa, que buscan mantener el ritmo con el líder y feroz rival Barcelona en la liga, enfrentan una eliminatoria de dos partidos de la Liga de Campeones contra el Benfica el próximo mes después de terminar fuera de los ocho primeros en la fase de liga de la competencia de clubes de élite de Europa.
