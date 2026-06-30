Endrick celebró con emoción la clasificación de Brasil a octavos del Mundial tras vencer 2-1 a Japón, partido en el que jugó todo el segundo tiempo. En declaraciones a AS, el jugador repasó sus últimos meses.

«Estoy muy contento y agradecido a Dios porque los últimos seis meses han sido excepcionales en mi vida. Mi carrera ha cambiado mucho durante este periodo», declaró Endrick. «A principios de este año no jugaba en el Real Madrid, pero luego tuve la oportunidad de marcharme cedido. Doy gracias a Dios por ello, y también agradezco al Lyon que me haya abierto sus puertas y me haya dado la oportunidad de demostrar mi potencial y llegar al Mundial».